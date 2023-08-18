https://ria.ru/20230818/pogoda-1890776941.html
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу - РИА Новости, 18.08.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу
В Москве в пятницу ожидаются дождь, местами гроза и усиление порывов ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:12
2023-08-18T11:12
2023-08-18T14:10
общество
москва
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Москве в пятницу ожидаются дождь, местами гроза и усиление порывов ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Во второй половине дня и до конца суток ожидается дождь, местами гроза, возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", — говорится в заявлении.Жителей столицы попросили быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о грозе
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости.
В Москве в пятницу ожидаются дождь, местами гроза и усиление порывов ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Во второй половине дня и до конца суток ожидается дождь, местами гроза, возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", — говорится в заявлении.
Жителей столицы попросили быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.
До 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу