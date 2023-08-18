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Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу - РИА Новости, 18.08.2023
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11:12 18.08.2023 (обновлено: 14:10 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/pogoda-1890776941.html
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу - РИА Новости, 18.08.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу
В Москве в пятницу ожидаются дождь, местами гроза и усиление порывов ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:12
2023-08-18T14:10
общество
москва
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Москве в пятницу ожидаются дождь, местами гроза и усиление порывов ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Во второй половине дня и до конца суток ожидается дождь, местами гроза, возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", — говорится в заявлении.Жителей столицы попросили быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил о грозе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Москве в пятницу ожидаются дождь, местами гроза и усиление порывов ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Во второй половине дня и до конца суток ожидается дождь, местами гроза, возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", — говорится в заявлении.
Жителей столицы попросили быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.
Люди под зонтами на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
До 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу
08:22
 
ОбществоМосква
 
 
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