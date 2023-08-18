https://ria.ru/20230818/pogoda-1890776941.html

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу - РИА Новости, 18.08.2023

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в пятницу

В Москве в пятницу ожидаются дождь, местами гроза и усиление порывов ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:12

2023-08-18T11:12

2023-08-18T14:10

общество

москва

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Москве в пятницу ожидаются дождь, местами гроза и усиление порывов ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Во второй половине дня и до конца суток ожидается дождь, местами гроза, возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", — говорится в заявлении.Жителей столицы попросили быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

https://ria.ru/20230818/pogoda-1890742757.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва