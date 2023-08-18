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До 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу - РИА Новости, 18.08.2023
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08:22 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/pogoda-1890742757.html
До 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу
До 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу - РИА Новости, 18.08.2023
До 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу
Около 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу из-за грозовых ливневых дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T08:22
2023-08-18T08:22
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу из-за грозовых ливневых дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Как пояснил синоптик, данные моделирования показывают, что атмосфера сегодня может "выстрелить" сильными грозовыми дождями. "Оценки показывают до 15 миллиметров в Москве, что составляет... около 20% от месячной нормы осадков", - заявил Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
До 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу

Тишковец: в Москве в пятницу может выпасть до 15 миллиметров осадков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди под зонтами на одной из улиц в Москве
Люди под зонтами на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди под зонтами на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу из-за грозовых ливневых дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Как пояснил синоптик, данные моделирования показывают, что атмосфера сегодня может "выстрелить" сильными грозовыми дождями.
«
"Оценки показывают до 15 миллиметров в Москве, что составляет... около 20% от месячной нормы осадков", - заявил Тишковец.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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