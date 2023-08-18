https://ria.ru/20230818/pogoda-1890742757.html
До 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу
До 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу - РИА Новости, 18.08.2023
До 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу
Около 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу из-за грозовых ливневых дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T08:22
2023-08-18T08:22
2023-08-18T08:22
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу из-за грозовых ливневых дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Как пояснил синоптик, данные моделирования показывают, что атмосфера сегодня может "выстрелить" сильными грозовыми дождями. "Оценки показывают до 15 миллиметров в Москве, что составляет... около 20% от месячной нормы осадков", - заявил Тишковец.
https://ria.ru/20230816/pogoda-1890408238.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
До 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу
Тишковец: в Москве в пятницу может выпасть до 15 миллиметров осадков