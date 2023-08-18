https://ria.ru/20230818/pogoda-1890742757.html

До 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу

До 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу - РИА Новости, 18.08.2023

До 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу

Около 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу из-за грозовых ливневых дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T08:22

2023-08-18T08:22

2023-08-18T08:22

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Около 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в пятницу из-за грозовых ливневых дождей, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Как пояснил синоптик, данные моделирования показывают, что атмосфера сегодня может "выстрелить" сильными грозовыми дождями. "Оценки показывают до 15 миллиметров в Москве, что составляет... около 20% от месячной нормы осадков", - заявил Тишковец.

https://ria.ru/20230816/pogoda-1890408238.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"