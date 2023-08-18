https://ria.ru/20230818/pogoda-1890742075.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 18.08.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачно с прояснениями, скоротечные ливневые дожди, грозы и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T08:10

2023-08-18T08:10

2023-08-18T08:16

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Облачно с прояснениями, скоротечные ливневые дожди, грозы и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в этот день синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием холодного атмосферного фронта с севера. "Ожидается облачная с прояснениями погода, прошумят скоротечные ливневые дожди, грозы. Температура в Москве сегодня составит плюс 28-30 градусов, в Подмосковье - плюс 26-31. Это как минимум на 7-8 градусов теплее, чем должно быть в это время года", - сказал Тишковец. По словам синоптика, ветер будет юго-западный, с переходом на северные румбы, 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230808/klimat-1888824789.html

москва

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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец