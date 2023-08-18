https://ria.ru/20230818/podmoskove-1890826889.html

Проект по уходу за пенсионерами и инвалидами стартует в Подмосковье осенью

Проект по уходу за пенсионерами и инвалидами стартует в Подмосковье осенью - РИА Новости, 18.08.2023

Проект по уходу за пенсионерами и инвалидами стартует в Подмосковье осенью

В Московской области осенью стартует пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:05

2023-08-18T14:05

2023-08-18T14:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

долгопрудный

воскресенск

пенсионеры

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Московской области осенью стартует пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. По словам министра социального развития региона Людмилы Болатаевой, новый проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами запустят в Подмосковье уже в сентябре. "Благодаря этому проекту мы сохраним родственный уход, и жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому, без оформления в социальный центр. Семьи смогут оказывать помощь близким самостоятельно, а если родственников нет, мы закрепим помощника", - сказала Болатаева. По информации пресс-службы, пилотными территориями для реализации данного проекта выбрали Воскресенск, Долгопрудный, Егорьевск, Лобню, Мытищи и Орехово-Зуево. Там подготовят порядка 500 помощников по уходу, которые пройдут обучение по профессиональной программе для качественного оказания услуг по уходу на дому. Кроме того, на базе учреждений социального обслуживания будут работать пункты проката технических средств реабилитации. Там жители, которые нуждаются в дополнительном уходе, смогут взять во временное пользование технические средства реабилитации (ТСР). Для работы пунктов проката будут закуплены специализированные средства реабилитации.

https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890685637.html

московская область (подмосковье)

долгопрудный

воскресенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), долгопрудный, воскресенск, пенсионеры