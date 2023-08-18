https://ria.ru/20230818/podmoskove-1890826889.html
Проект по уходу за пенсионерами и инвалидами стартует в Подмосковье осенью
Проект по уходу за пенсионерами и инвалидами стартует в Подмосковье осенью - РИА Новости, 18.08.2023
Проект по уходу за пенсионерами и инвалидами стартует в Подмосковье осенью
В Московской области осенью стартует пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:05
2023-08-18T14:05
2023-08-18T14:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
долгопрудный
воскресенск
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Московской области осенью стартует пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья. По словам министра социального развития региона Людмилы Болатаевой, новый проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами запустят в Подмосковье уже в сентябре. "Благодаря этому проекту мы сохраним родственный уход, и жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому, без оформления в социальный центр. Семьи смогут оказывать помощь близким самостоятельно, а если родственников нет, мы закрепим помощника", - сказала Болатаева. По информации пресс-службы, пилотными территориями для реализации данного проекта выбрали Воскресенск, Долгопрудный, Егорьевск, Лобню, Мытищи и Орехово-Зуево. Там подготовят порядка 500 помощников по уходу, которые пройдут обучение по профессиональной программе для качественного оказания услуг по уходу на дому. Кроме того, на базе учреждений социального обслуживания будут работать пункты проката технических средств реабилитации. Там жители, которые нуждаются в дополнительном уходе, смогут взять во временное пользование технические средства реабилитации (ТСР). Для работы пунктов проката будут закуплены специализированные средства реабилитации.
https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890685637.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), долгопрудный, воскресенск, пенсионеры
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Воскресенск, Пенсионеры
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В Московской области осенью стартует пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
По словам министра социального развития региона Людмилы Болатаевой, новый проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами запустят в Подмосковье уже в сентябре.
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"Благодаря этому проекту мы сохраним родственный уход, и жители смогут получать профессиональное обслуживание на дому, без оформления в социальный центр. Семьи смогут оказывать помощь близким самостоятельно, а если родственников нет, мы закрепим помощника", - сказала Болатаева.
По информации пресс-службы, пилотными территориями для реализации данного проекта выбрали Воскресенск
, Долгопрудный
, Егорьевск
, Лобню
, Мытищи
и Орехово-Зуево
. Там подготовят порядка 500 помощников по уходу, которые пройдут обучение по профессиональной программе для качественного оказания услуг по уходу на дому.
Кроме того, на базе учреждений социального обслуживания будут работать пункты проката технических средств реабилитации. Там жители, которые нуждаются в дополнительном уходе, смогут взять во временное пользование технические средства реабилитации (ТСР). Для работы пунктов проката будут закуплены специализированные средства реабилитации.