https://ria.ru/20230818/podmoskove-1890804101.html

Семь построенных инвесторами школ откроют в Подмосковье к сентябрю

Семь построенных инвесторами школ откроют в Подмосковье к сентябрю - РИА Новости, 18.08.2023

Семь построенных инвесторами школ откроют в Подмосковье к сентябрю

В Московской области к новому учебному году откроются семь инвестиционных школ, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:48

2023-08-18T15:48

2023-08-18T15:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

люберцы

школы

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Московской области к новому учебному году откроются семь инвестиционных школ, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. В Подмосковье активно строятся школы по государственной программе и силами инвесторов-застройщиков за счет внебюджетных источников финансирования в процессе возведения ими новых жилых кварталов. По информации пресс-службы, в текущем году первого сентября для семи тысяч подмосковных школьников планируется открыть семь новых школ, которые построены инвесторами застройщиками в рамках комплексного развития территорий. Это школы: в Красногорске в ЖК "Ильинские луга" на 1500 мест, в ЖК "Новая Рига" на 1150 мест, в ЖК "Серебрица" на 825 мест и в ЖК "Спутник" на 825 мест; В Ленинском округе в ЖК "Пригород Лесное" на 1100 мест; В Люберцах в ЖК "Влюберцы" на 825 мест; В Химках в ЖК "Маяк" на 730 мест.

https://ria.ru/20230816/sotskarty-1890442277.html

московская область (подмосковье)

красногорск

люберцы

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красногорск, люберцы, школы