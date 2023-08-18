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Семь построенных инвесторами школ откроют в Подмосковье к сентябрю - РИА Новости, 18.08.2023
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Новости Подмосковья
 
15:48 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/podmoskove-1890804101.html
Семь построенных инвесторами школ откроют в Подмосковье к сентябрю
Семь построенных инвесторами школ откроют в Подмосковье к сентябрю - РИА Новости, 18.08.2023
Семь построенных инвесторами школ откроют в Подмосковье к сентябрю
В Московской области к новому учебному году откроются семь инвестиционных школ, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:48
2023-08-18T15:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
люберцы
школы
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Московской области к новому учебному году откроются семь инвестиционных школ, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона. В Подмосковье активно строятся школы по государственной программе и силами инвесторов-застройщиков за счет внебюджетных источников финансирования в процессе возведения ими новых жилых кварталов. По информации пресс-службы, в текущем году первого сентября для семи тысяч подмосковных школьников планируется открыть семь новых школ, которые построены инвесторами застройщиками в рамках комплексного развития территорий. Это школы: в Красногорске в ЖК "Ильинские луга" на 1500 мест, в ЖК "Новая Рига" на 1150 мест, в ЖК "Серебрица" на 825 мест и в ЖК "Спутник" на 825 мест; В Ленинском округе в ЖК "Пригород Лесное" на 1100 мест; В Люберцах в ЖК "Влюберцы" на 825 мест; В Химках в ЖК "Маяк" на 730 мест.
https://ria.ru/20230816/sotskarty-1890442277.html
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московская область (подмосковье), красногорск, люберцы, школы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Люберцы, Школы

Семь построенных инвесторами школ откроют в Подмосковье к сентябрю

CC BY 4.0 / Министерство жилищной политики Московской области / Cropped image / Школа на 825 мест в ЖК "Спутник"
Школа на 825 мест в ЖК Спутник - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
CC BY 4.0 / Министерство жилищной политики Московской области / Cropped image /
Школа на 825 мест в ЖК "Спутник"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. В Московской области к новому учебному году откроются семь инвестиционных школ, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.
В Подмосковье активно строятся школы по государственной программе и силами инвесторов-застройщиков за счет внебюджетных источников финансирования в процессе возведения ими новых жилых кварталов.
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По информации пресс-службы, в текущем году первого сентября для семи тысяч подмосковных школьников планируется открыть семь новых школ, которые построены инвесторами застройщиками в рамках комплексного развития территорий.
Это школы: в Красногорске в ЖК "Ильинские луга" на 1500 мест, в ЖК "Новая Рига" на 1150 мест, в ЖК "Серебрица" на 825 мест и в ЖК "Спутник" на 825 мест; В Ленинском округе в ЖК "Пригород Лесное" на 1100 мест; В Люберцах в ЖК "Влюберцы" на 825 мест; В Химках в ЖК "Маяк" на 730 мест.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскЛюберцыШколы
 
 
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