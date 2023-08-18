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Курганская область отправила в зону спецоперации 12 автомобилей УАЗ
Курганская область отправила в зону спецоперации 12 автомобилей УАЗ - РИА Новости, 18.08.2023
Курганская область отправила в зону спецоперации 12 автомобилей УАЗ
Курганская область отправила в зону спецоперации крупную партию техники – 12 автомобилей УАЗ, они загружены продуктами питания и медикаментами, сообщила в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:54
2023-08-18T14:54
2023-08-18T14:54
надежные люди
курганская область
луганская народная республика
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 авг – РИА Новости. Курганская область отправила в зону спецоперации крупную партию техники – 12 автомобилей УАЗ, они загружены продуктами питания и медикаментами, сообщила в пятницу замгубернатора региона Оксана Куташи. "Сегодня общими усилиями отправляем в зону СВО еще 12 автомобилей УАЗ. Это самая крупная партия техники, отравленная регионом на фронт с начала проведения спецоперации. По традиции загрузили автомобили продуктами питания, медикаментами, снаряжением, а также всем, что облегчит ребятам быт на передовой. Казаки Варгашинского округа дополнили груз биноклями и монокулярами", - написала она в своем Telegram-канале. Часть автомобилей поедет в фурах, которые совместно с ОНФ загрузили еще и посылками для бойцов от их родных и близких, уточнила она. Также загружен гуманитарный груз для жителей ЛНР, включая инвентарь и медикаменты для воспитанников Ровеньковской специализированной школы №3 имени Бурды и пациентов больницы имени Гусака, добавила Куташи.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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курганская область, луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), общероссийский народный фронт
Надежные люди, Курганская область, Луганская Народная Республика, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Общероссийский народный фронт