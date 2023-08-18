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Курганская область отправила в зону спецоперации 12 автомобилей УАЗ - РИА Новости, 18.08.2023
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Надежные люди
 
14:54 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/partiya-1890845993.html
Курганская область отправила в зону спецоперации 12 автомобилей УАЗ
Курганская область отправила в зону спецоперации 12 автомобилей УАЗ - РИА Новости, 18.08.2023
Курганская область отправила в зону спецоперации 12 автомобилей УАЗ
Курганская область отправила в зону спецоперации крупную партию техники – 12 автомобилей УАЗ, они загружены продуктами питания и медикаментами, сообщила в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:54
2023-08-18T14:54
надежные люди
курганская область
луганская народная республика
ульяновский автомобильный завод (уаз)
общероссийский народный фронт
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 авг – РИА Новости. Курганская область отправила в зону спецоперации крупную партию техники – 12 автомобилей УАЗ, они загружены продуктами питания и медикаментами, сообщила в пятницу замгубернатора региона Оксана Куташи. "Сегодня общими усилиями отправляем в зону СВО еще 12 автомобилей УАЗ. Это самая крупная партия техники, отравленная регионом на фронт с начала проведения спецоперации. По традиции загрузили автомобили продуктами питания, медикаментами, снаряжением, а также всем, что облегчит ребятам быт на передовой. Казаки Варгашинского округа дополнили груз биноклями и монокулярами", - написала она в своем Telegram-канале. Часть автомобилей поедет в фурах, которые совместно с ОНФ загрузили еще и посылками для бойцов от их родных и близких, уточнила она. Также загружен гуманитарный груз для жителей ЛНР, включая инвентарь и медикаменты для воспитанников Ровеньковской специализированной школы №3 имени Бурды и пациентов больницы имени Гусака, добавила Куташи.
курганская область
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курганская область, луганская народная республика, ульяновский автомобильный завод (уаз), общероссийский народный фронт
Надежные люди, Курганская область, Луганская Народная Республика, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Общероссийский народный фронт

Курганская область отправила в зону спецоперации 12 автомобилей УАЗ

© Оксана Куташи/Telegram Курганская область отправила в зону спецоперации крупную партию техники
 Курганская область отправила в зону спецоперации крупную партию техники
© Оксана Куташи/Telegram
Курганская область отправила в зону спецоперации крупную партию техники
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 авг – РИА Новости. Курганская область отправила в зону спецоперации крупную партию техники – 12 автомобилей УАЗ, они загружены продуктами питания и медикаментами, сообщила в пятницу замгубернатора региона Оксана Куташи.
«
"Сегодня общими усилиями отправляем в зону СВО еще 12 автомобилей УАЗ. Это самая крупная партия техники, отравленная регионом на фронт с начала проведения спецоперации. По традиции загрузили автомобили продуктами питания, медикаментами, снаряжением, а также всем, что облегчит ребятам быт на передовой. Казаки Варгашинского округа дополнили груз биноклями и монокулярами", - написала она в своем Telegram-канале.
Часть автомобилей поедет в фурах, которые совместно с ОНФ загрузили еще и посылками для бойцов от их родных и близких, уточнила она. Также загружен гуманитарный груз для жителей ЛНР, включая инвентарь и медикаменты для воспитанников Ровеньковской специализированной школы №3 имени Бурды и пациентов больницы имени Гусака, добавила Куташи.
© Оксана Куташи/Telegram Курганская область отправила в зону спецоперации крупную партию техники
 Курганская область отправила в зону спецоперации крупную партию техники
© Оксана Куташи/Telegram
Курганская область отправила в зону спецоперации крупную партию техники
 
Надежные людиКурганская областьЛуганская Народная РеспубликаУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Общероссийский народный фронт
 
 
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