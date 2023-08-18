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СК возбудит дело после повреждения памятника Советской армии в Софии - РИА Новости, 18.08.2023
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17:39 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/pamyatnik-1890906737.html
СК возбудит дело после повреждения памятника Советской армии в Софии
СК возбудит дело после повреждения памятника Советской армии в Софии - РИА Новости, 18.08.2023
СК возбудит дело после повреждения памятника Советской армии в Софии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело о вандализме после того, как футбольные фанаты повредили памятник... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:39
2023-08-18T17:39
россия
болгария
софия (город)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело о вандализме после того, как футбольные фанаты повредили памятник Советской армии в Софии, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии... Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства во взаимодействии с МИД России расследовать факт осквернения памятника в честь советских воинов-освободителей в Софии", - говорится в сообщении. Отмечается, что в столице Болгарии группа футбольных фанатов напала на палаточный лагерь защитников памятника Советской армии, повредив гранитную плиту в его основании. Российскими следователями будут приняты меры к установлению причастных к преступлению. Как сообщало Болгарское национальное радио, местные активисты разбили палаточный лагерь перед памятником Советской армии в Софии, чтобы препятствовать демонтажу монумента, до этого власти города дали понять, что демонтаж и перенос памятника находится в числе приоритетных вопросов и процедура "продвигается максимально быстро". В начале августа правительство Болгарии изменили имущественный статус мемориального комплекса "Памятник Советской армии". Решение означает, что муниципалитет Софии сможет распоряжаться памятником и землей вокруг него, что ранее было невозможно из-за статуса "общественной государственной собственности". Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году.
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россия, болгария, софия (город), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Болгария, София (город), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудит дело после повреждения памятника Советской армии в Софии

СК возбудит дело после повреждения вандалами памятника Красной армии в Софии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник Советской армии в честь советских воинов-освободителей в Софии
Памятник Советской армии в честь советских воинов-освободителей в Софии - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник Советской армии в честь советских воинов-освободителей в Софии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело о вандализме после того, как футбольные фанаты повредили памятник Советской армии в Софии, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника Советской армии в Болгарии... Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства во взаимодействии с МИД России расследовать факт осквернения памятника в честь советских воинов-освободителей в Софии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице Болгарии группа футбольных фанатов напала на палаточный лагерь защитников памятника Советской армии, повредив гранитную плиту в его основании.
Российскими следователями будут приняты меры к установлению причастных к преступлению.
Как сообщало Болгарское национальное радио, местные активисты разбили палаточный лагерь перед памятником Советской армии в Софии, чтобы препятствовать демонтажу монумента, до этого власти города дали понять, что демонтаж и перенос памятника находится в числе приоритетных вопросов и процедура "продвигается максимально быстро".
В начале августа правительство Болгарии изменили имущественный статус мемориального комплекса "Памятник Советской армии". Решение означает, что муниципалитет Софии сможет распоряжаться памятником и землей вокруг него, что ранее было невозможно из-за статуса "общественной государственной собственности".
Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году.
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РоссияБолгарияСофия (город)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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