https://ria.ru/20230818/pamfilova-1890840427.html

Памфилова: система выборов в России не зависит от политических пристрастий

Памфилова: система выборов в России не зависит от политических пристрастий - РИА Новости, 18.08.2023

Памфилова: система выборов в России не зависит от политических пристрастий

Избирательная система России крепкая, не зависит от политических воззрений членов комиссий, потому что всех объединяет одна глобальная цель – работа с... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:38

2023-08-18T14:38

2023-08-18T14:38

политика

россия

солнечногорск

элла памфилова

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 18 авг – РИА Новости. Избирательная система России крепкая, не зависит от политических воззрений членов комиссий, потому что всех объединяет одна глобальная цель – работа с избирателем, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Система наша крепкая, вне зависимости от политических пристрастий. У нас вот это сообщество очень крепкое, потому что объединяет основная цель – работа с избирателем", - сказала Памфилова на форуме "Территория смыслов". Памфилова вспомнила "тяжелейшую провокацию, когда во время общероссийского голосования по конституции некоторые прозападные оппозиционные партии пытались "взорвать" систему изнутри". "Буквально приказывали членам комиссий от своих партий не выходить из комиссий, но не приходить на дни голосования. Ничего не получилось", - подытожила она. Голосование по поправкам к Конституции России проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Они вступили в силу 4 июля 2020 года. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года. Форум "Территория смыслов" проходит в пятый раз в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске. Он продлится до 2 сентября. Форум соберет молодых профессионалов самых разных отраслей - от лингвистов и блогеров до экологов и IT-специалистов. В рамках мероприятия пройдет семь тематических смен: "Мыслить", "Убеждать", "Учить", "Помогать", "Творить", "Открывать", "Служить". В каждой из них примут участие 350 человек, а также финальная смена из 150 лучших выпускников предыдущих заездов.

https://ria.ru/20230619/vybory-1879133226.html

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политика, россия, солнечногорск, элла памфилова