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Тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области - РИА Новости, 18.08.2023
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21:35 18.08.2023 (обновлено: 23:03 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/otravlenie-1890940881.html
Тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области
Тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области - РИА Новости, 18.08.2023
Тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области
В Тюменской области 13 детей, отдыхавших на базе отдыха с родителями, почувствовали недомогание после купания в бассейне. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T21:35
2023-08-18T23:03
происшествия
здоровье - общество
тюменская область
тюменский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ТЮМЕНЬ, 18 авг — РИА Новости. В Тюменской области 13 детей, отдыхавших на базе отдыха с родителями, почувствовали недомогание после купания в бассейне. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале."В Тюменском районе дети, отдыхавшие на базе отдыха вместе с законными представителями, после купания в бассейне почувствовали недомогание. Прибывшей на место бригадой скорой осмотрено тринадцать несовершеннолетних. Трое детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медпомощи", — говорится в заявлении.Управление СК по области и прокуратура начали проверку.Как заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, специалисты ведомства выехали на место для проведения санитарно-эпидемиологического расследования из-за отравления детей парами хлора.
https://ria.ru/20230818/otravlenie-1890725976.html
тюменская область
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происшествия, здоровье - общество, тюменская область, тюменский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Тюменская область, Тюменский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области

В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 18 авг — РИА Новости. В Тюменской области 13 детей, отдыхавших на базе отдыха с родителями, почувствовали недомогание после купания в бассейне. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.
Тюменском районе дети, отдыхавшие на базе отдыха вместе с законными представителями, после купания в бассейне почувствовали недомогание. Прибывшей на место бригадой скорой осмотрено тринадцать несовершеннолетних. Трое детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медпомощи", — говорится в заявлении.
Управление СК по области и прокуратура начали проверку.
Как заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, специалисты ведомства выехали на место для проведения санитарно-эпидемиологического расследования из-за отравления детей парами хлора.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоТюменская областьТюменский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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