https://ria.ru/20230818/otravlenie-1890940881.html

Тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области

Тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области - РИА Новости, 18.08.2023

Тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области

В Тюменской области 13 детей, отдыхавших на базе отдыха с родителями, почувствовали недомогание после купания в бассейне. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T21:35

2023-08-18T21:35

2023-08-18T23:03

происшествия

здоровье - общество

тюменская область

тюменский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ТЮМЕНЬ, 18 авг — РИА Новости. В Тюменской области 13 детей, отдыхавших на базе отдыха с родителями, почувствовали недомогание после купания в бассейне. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале."В Тюменском районе дети, отдыхавшие на базе отдыха вместе с законными представителями, после купания в бассейне почувствовали недомогание. Прибывшей на место бригадой скорой осмотрено тринадцать несовершеннолетних. Трое детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медпомощи", — говорится в заявлении.Управление СК по области и прокуратура начали проверку.Как заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, специалисты ведомства выехали на место для проведения санитарно-эпидемиологического расследования из-за отравления детей парами хлора.

https://ria.ru/20230818/otravlenie-1890725976.html

тюменская область

тюменский район

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происшествия, здоровье - общество, тюменская область, тюменский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)