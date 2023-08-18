https://ria.ru/20230818/otravlenie-1890940881.html
Тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области
Тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области - РИА Новости, 18.08.2023
Тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области
В Тюменской области 13 детей, отдыхавших на базе отдыха с родителями, почувствовали недомогание после купания в бассейне. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T21:35
2023-08-18T21:35
2023-08-18T23:03
происшествия
здоровье - общество
тюменская область
тюменский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:209:3269:2048_1920x0_80_0_0_9f0d1e4988a3d16e4acc252845cc31f7.jpg
ТЮМЕНЬ, 18 авг — РИА Новости. В Тюменской области 13 детей, отдыхавших на базе отдыха с родителями, почувствовали недомогание после купания в бассейне. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале."В Тюменском районе дети, отдыхавшие на базе отдыха вместе с законными представителями, после купания в бассейне почувствовали недомогание. Прибывшей на место бригадой скорой осмотрено тринадцать несовершеннолетних. Трое детей 2012, 2015 и 2016 годов рождения госпитализированы в учреждение здравоохранения для оказания медпомощи", — говорится в заявлении.Управление СК по области и прокуратура начали проверку.Как заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, специалисты ведомства выехали на место для проведения санитарно-эпидемиологического расследования из-за отравления детей парами хлора.
https://ria.ru/20230818/otravlenie-1890725976.html
тюменская область
тюменский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f28aa5b87b9a746a2f9ef24bf09708b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, тюменская область, тюменский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Тюменская область, Тюменский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Тринадцать детей отравились парами хлора в бассейне в Тюменской области
В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне