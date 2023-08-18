https://ria.ru/20230818/oruzhie-1890732039.html

"Высокоточные комплексы" разрабатывают новую гусеничную платформу

"Высокоточные комплексы" разрабатывают новую гусеничную платформу - РИА Новости, 18.08.2023

"Высокоточные комплексы" разрабатывают новую гусеничную платформу

Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех продолжает разработку средней гусеничной платформы "Курганец-25", рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T03:08

2023-08-18T03:08

2023-08-18T03:08

новое оружие россии

безопасность

технологии

высокоточные комплексы

ростех

бмп-3

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех продолжает разработку средней гусеничной платформы "Курганец-25", рассказали РИА Новости в компании. "В Специальном конструкторском бюро машиностроения продолжаются работы по созданию средней гусеничной платформы (ОКР "Курганец-25"), а также проведены работы по созданию шасси для специализированных машин на базе БМП-3", - сказали в компании. Там также напомнили, что в "Высокоточных комплексах" разработан артиллерийский подвижный разведывательный пункт ПРП-5, на базе бронетранспортера БТР-МДМ созданы противотанковые командно-наблюдательная и командно-штабная машины. Продолжаются испытания машин противовоздушной обороны. На шасси БМП-3 создается зенитный пушечный комплекс, разрабатываемый как ОКР "Деривация". Комплекс имеет 57-миллиметровую автоматическую пушку. На базе БМП-3 создан и проходит испытания зенитный ракетный комплекс для сухопутных войск. Аналогичная машина разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М. "В конце прошлого года завершены предварительные испытания бронетранспортера БТ-3Ф, БМП-3 с боевым модулем "Эпоха", самоходного противотанкового комплекса "Корнет" на шасси БМД-4М. Ведется работа по доработке изделий, в том числе с учетом опыта СВО. Машины готовятся к госиспытаниям", - отметили в холдинге. Продолжаются работы по созданию машин на шасси БМП-3 и БМД-4М для разведки, управления артиллерией, ПВО и так далее. Серийные БМП-3, БМД-4М, БТР-МДМ стали базой для разработки и освоения целого комплекса специализированных машин.

https://ria.ru/20230814/sprut-1889866832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, высокоточные комплексы, ростех, бмп-3