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В Оренбуржье открыли обновленную поликлинику ГКБ им. Н.И. Пирогова - РИА Новости, 18.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
13:45 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/orenburzhe-1890820110.html
В Оренбуржье открыли обновленную поликлинику ГКБ им. Н.И. Пирогова
В Оренбуржье открыли обновленную поликлинику ГКБ им. Н.И. Пирогова - РИА Новости, 18.08.2023
В Оренбуржье открыли обновленную поликлинику ГКБ им. Н.И. Пирогова
Медучреждение капитально отремонтировано в рамках регпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области"; стоимость работ составила... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:45
2023-08-18T13:45
оренбургская область
денис паслер
поликлиники россии
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ОРЕНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Медучреждение капитально отремонтировано в рамках регпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области"; стоимость работ составила 325,5 миллиона рублей, из которых 293 миллиона рублей – средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона. "Модернизация первичного, самого близкого к пациенту звена – важнейшая часть работы, которую мы ведем в системе здравоохранения. Такие учреждения должны охватывать все территории региона, всех жителей Оренбуржья и соответствовать уровню современной медицины. Поликлиника клинической больницы им. Н.И. Пирогова – одна из самых крупных в областном центре. Ее обновление повышает качество медицинского обслуживания для десятков тысяч пациентов. За 5 лет в регионе мы капитально отремонтировали уже 8 подобных объектов здравоохранения. В целом, по всем медучреждениям требующие ремонта площади сократились вдвое, – сказал глава региона Денис Паслер, слова которого цитирует пресс-служба. Площадь поликлиники – более 6 тысяч квадратных метров. Капитально отремонтированы все помещения и коммуникации здания. Заменены кровля, входная группа, освещение и силовое электрооборудование, пожарная сигнализация, системы водопровода и канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, оповещения и управления эвакуацией, сигнализация, обновлен фасад. Отреставрирована уникальная фреска, созданная в советское время художником Рашидом Асаевым, говорится в сообщении. Для маломобильных посетителей организована доступная среда: на входе установлен лифт-подъемник для пациентов-колясочников, работает кнопка вызова персонала, действует система навигации для слабовидящих. Для персонала обустроены гардероб и комнаты отдыха, отметили в пресс-службе. Там добавили, что поликлиника обслуживает более 46 тысяч человек в год. Мощность – 963 посещения в смену. Ведется прием участковых и узких специалистов, работают диагностическое, терапевтическое и хирургическое отделения. На базе обновленной поликлиники создан отдельный эндоскопический блок для выявления тяжелых заболеваний на ранней стадии, в том числе онкологических. С целью снижения нагрузки на госпитальное звено открыты дневные стационары для профильных пациентов с кардиологическими и неврологическими заболеваниями.
https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890367632.html
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Артем Смирнов
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353
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денис паслер, поликлиники россии
Оренбургская область, Денис Паслер, Поликлиники России

В Оренбуржье открыли обновленную поликлинику ГКБ им. Н.И. Пирогова

CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области / Cropped image / Обновленная поликлиника ГКБ им. Н.И. Пирогова в Оренбургской области
Обновленная поликлиника ГКБ им. Н.И. Пирогова в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области / Cropped image /
Обновленная поликлиника ГКБ им. Н.И. Пирогова в Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Медучреждение капитально отремонтировано в рамках регпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области"; стоимость работ составила 325,5 миллиона рублей, из которых 293 миллиона рублей – средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Модернизация первичного, самого близкого к пациенту звена – важнейшая часть работы, которую мы ведем в системе здравоохранения. Такие учреждения должны охватывать все территории региона, всех жителей Оренбуржья и соответствовать уровню современной медицины. Поликлиника клинической больницы им. Н.И. Пирогова – одна из самых крупных в областном центре. Ее обновление повышает качество медицинского обслуживания для десятков тысяч пациентов. За 5 лет в регионе мы капитально отремонтировали уже 8 подобных объектов здравоохранения. В целом, по всем медучреждениям требующие ремонта площади сократились вдвое, – сказал глава региона Денис Паслер, слова которого цитирует пресс-служба.
Уход за пожилым человеком - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Систему ухода за пожилыми и людьми с инвалидностью внедрят в Оренбуржье
16 августа, 12:19
Площадь поликлиники – более 6 тысяч квадратных метров. Капитально отремонтированы все помещения и коммуникации здания. Заменены кровля, входная группа, освещение и силовое электрооборудование, пожарная сигнализация, системы водопровода и канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, оповещения и управления эвакуацией, сигнализация, обновлен фасад. Отреставрирована уникальная фреска, созданная в советское время художником Рашидом Асаевым, говорится в сообщении.
Для маломобильных посетителей организована доступная среда: на входе установлен лифт-подъемник для пациентов-колясочников, работает кнопка вызова персонала, действует система навигации для слабовидящих. Для персонала обустроены гардероб и комнаты отдыха, отметили в пресс-службе.
Там добавили, что поликлиника обслуживает более 46 тысяч человек в год. Мощность – 963 посещения в смену. Ведется прием участковых и узких специалистов, работают диагностическое, терапевтическое и хирургическое отделения. На базе обновленной поликлиники создан отдельный эндоскопический блок для выявления тяжелых заболеваний на ранней стадии, в том числе онкологических. С целью снижения нагрузки на госпитальное звено открыты дневные стационары для профильных пациентов с кардиологическими и неврологическими заболеваниями.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерПоликлиники России
 
 
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