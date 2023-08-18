https://ria.ru/20230818/orenburzhe-1890820110.html

В Оренбуржье открыли обновленную поликлинику ГКБ им. Н.И. Пирогова

В Оренбуржье открыли обновленную поликлинику ГКБ им. Н.И. Пирогова - РИА Новости, 18.08.2023

В Оренбуржье открыли обновленную поликлинику ГКБ им. Н.И. Пирогова

Медучреждение капитально отремонтировано в рамках регпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области"; стоимость работ составила... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:45

2023-08-18T13:45

2023-08-18T13:45

оренбургская область

денис паслер

поликлиники россии

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ОРЕНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Медучреждение капитально отремонтировано в рамках регпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области"; стоимость работ составила 325,5 миллиона рублей, из которых 293 миллиона рублей – средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства региона. "Модернизация первичного, самого близкого к пациенту звена – важнейшая часть работы, которую мы ведем в системе здравоохранения. Такие учреждения должны охватывать все территории региона, всех жителей Оренбуржья и соответствовать уровню современной медицины. Поликлиника клинической больницы им. Н.И. Пирогова – одна из самых крупных в областном центре. Ее обновление повышает качество медицинского обслуживания для десятков тысяч пациентов. За 5 лет в регионе мы капитально отремонтировали уже 8 подобных объектов здравоохранения. В целом, по всем медучреждениям требующие ремонта площади сократились вдвое, – сказал глава региона Денис Паслер, слова которого цитирует пресс-служба. Площадь поликлиники – более 6 тысяч квадратных метров. Капитально отремонтированы все помещения и коммуникации здания. Заменены кровля, входная группа, освещение и силовое электрооборудование, пожарная сигнализация, системы водопровода и канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, оповещения и управления эвакуацией, сигнализация, обновлен фасад. Отреставрирована уникальная фреска, созданная в советское время художником Рашидом Асаевым, говорится в сообщении. Для маломобильных посетителей организована доступная среда: на входе установлен лифт-подъемник для пациентов-колясочников, работает кнопка вызова персонала, действует система навигации для слабовидящих. Для персонала обустроены гардероб и комнаты отдыха, отметили в пресс-службе. Там добавили, что поликлиника обслуживает более 46 тысяч человек в год. Мощность – 963 посещения в смену. Ведется прием участковых и узких специалистов, работают диагностическое, терапевтическое и хирургическое отделения. На базе обновленной поликлиники создан отдельный эндоскопический блок для выявления тяжелых заболеваний на ранней стадии, в том числе онкологических. С целью снижения нагрузки на госпитальное звено открыты дневные стационары для профильных пациентов с кардиологическими и неврологическими заболеваниями.

https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890367632.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, поликлиники россии