https://ria.ru/20230818/orenburzhe-1890782304.html

Власти Оренбуржья помогают крупным предприятиям преодолеть трудности

Власти Оренбуржья помогают крупным предприятиям преодолеть трудности - РИА Новости, 18.08.2023

Власти Оренбуржья помогают крупным предприятиям преодолеть трудности

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел встречу с генеральным директором "Новой вагоноремонтной компании" Вадимом Михальчуком, в ходе которой... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:30

2023-08-18T11:30

2023-08-18T11:30

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел встречу с генеральным директором "Новой вагоноремонтной компании" Вадимом Михальчуком, в ходе которой обсуждалось текущее состояние Орского вагоноремонтного завода, сообщает пресс-служба правительства региона. Предприятие занимается ремонтом грузовых вагонов, изготавливает и ремонтирует запасные детали, выпускает чистовые оси колесной пары грузовых вагонов, говорится в сообщении. "Орский вагоноремонтный завод был одним из проблемных активов, которым мы занялись в 2019 году. Приходилось управлять предприятием в ручном режиме, закрывать вопросы по поставкам сырья, выплате зарплат. С приходом "Новой вагоноремонтной компании" ситуация кардинально поменялась. Сейчас Орский завод – это стабильно развивающееся предприятие. Системная работа в составе холдинга позволяет решать все актуальные задачи. Предприятие постоянно модернизирует производство. Есть хорошая социальная программа для сотрудников, конкурентная зарплата, – сказал Паслер, слова которого привели в пресс-службе. В свою очередь, Михальчук отметил, что с 2020 года численность коллектива выросла почти в два раза – с 351 до 617 человек. Завод регулярно проводит индексацию зарплаты. Следующая запланирована на сентябрь – по отдельным специальностям оплата труда вырастет от 10 до 35%. Средняя зарплата составит около 80 тысяч рублей. Внедрена социальная программа, которая предоставляет работникам дополнительные социальные гарантии: оплата проезда, найма жилья, ДМС. За три года новый собственник провел значительную модернизацию производства Орского завода. Введен в эксплуатацию инжиниринговый центр, где разрабатывается новое оборудование. Приобретено специализированное оснащение и транспорт, проведен капремонт производственных цехов, открыт участок дегазации вагонов-цистерн. В 2021 году на Орском вагоноремонтном заводе запустили автоматизированную линию по выпуску чистовых железнодорожных осей. За прошлый год орчане изготовили 12,1 тысячи единиц чистовых осей, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что в 2022 году выручка составила 2,9 миллиарда рублей. В этом году планируется нарастить объемы производства.

https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890428021.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер