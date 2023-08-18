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Власти Оренбуржья помогают крупным предприятиям преодолеть трудности - РИА Новости, 18.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
11:30 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/orenburzhe-1890782304.html
Власти Оренбуржья помогают крупным предприятиям преодолеть трудности
Власти Оренбуржья помогают крупным предприятиям преодолеть трудности - РИА Новости, 18.08.2023
Власти Оренбуржья помогают крупным предприятиям преодолеть трудности
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел встречу с генеральным директором "Новой вагоноремонтной компании" Вадимом Михальчуком, в ходе которой... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T11:30
2023-08-18T11:30
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел встречу с генеральным директором "Новой вагоноремонтной компании" Вадимом Михальчуком, в ходе которой обсуждалось текущее состояние Орского вагоноремонтного завода, сообщает пресс-служба правительства региона. Предприятие занимается ремонтом грузовых вагонов, изготавливает и ремонтирует запасные детали, выпускает чистовые оси колесной пары грузовых вагонов, говорится в сообщении. "Орский вагоноремонтный завод был одним из проблемных активов, которым мы занялись в 2019 году. Приходилось управлять предприятием в ручном режиме, закрывать вопросы по поставкам сырья, выплате зарплат. С приходом "Новой вагоноремонтной компании" ситуация кардинально поменялась. Сейчас Орский завод – это стабильно развивающееся предприятие. Системная работа в составе холдинга позволяет решать все актуальные задачи. Предприятие постоянно модернизирует производство. Есть хорошая социальная программа для сотрудников, конкурентная зарплата, – сказал Паслер, слова которого привели в пресс-службе. В свою очередь, Михальчук отметил, что с 2020 года численность коллектива выросла почти в два раза – с 351 до 617 человек. Завод регулярно проводит индексацию зарплаты. Следующая запланирована на сентябрь – по отдельным специальностям оплата труда вырастет от 10 до 35%. Средняя зарплата составит около 80 тысяч рублей. Внедрена социальная программа, которая предоставляет работникам дополнительные социальные гарантии: оплата проезда, найма жилья, ДМС. За три года новый собственник провел значительную модернизацию производства Орского завода. Введен в эксплуатацию инжиниринговый центр, где разрабатывается новое оборудование. Приобретено специализированное оснащение и транспорт, проведен капремонт производственных цехов, открыт участок дегазации вагонов-цистерн. В 2021 году на Орском вагоноремонтном заводе запустили автоматизированную линию по выпуску чистовых железнодорожных осей. За прошлый год орчане изготовили 12,1 тысячи единиц чистовых осей, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что в 2022 году выручка составила 2,9 миллиарда рублей. В этом году планируется нарастить объемы производства.
https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890428021.html
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денис паслер
Оренбургская область, Денис Паслер

Власти Оренбуржья помогают крупным предприятиям преодолеть трудности

© Фото : Правительство Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : Правительство Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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ОРЕНБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел встречу с генеральным директором "Новой вагоноремонтной компании" Вадимом Михальчуком, в ходе которой обсуждалось текущее состояние Орского вагоноремонтного завода, сообщает пресс-служба правительства региона.
Предприятие занимается ремонтом грузовых вагонов, изготавливает и ремонтирует запасные детали, выпускает чистовые оси колесной пары грузовых вагонов, говорится в сообщении.
Специалисты из Оренбургской области провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Специалисты из Оренбуржья провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР
16 августа, 15:56
"Орский вагоноремонтный завод был одним из проблемных активов, которым мы занялись в 2019 году. Приходилось управлять предприятием в ручном режиме, закрывать вопросы по поставкам сырья, выплате зарплат. С приходом "Новой вагоноремонтной компании" ситуация кардинально поменялась. Сейчас Орский завод – это стабильно развивающееся предприятие. Системная работа в составе холдинга позволяет решать все актуальные задачи. Предприятие постоянно модернизирует производство. Есть хорошая социальная программа для сотрудников, конкурентная зарплата, – сказал Паслер, слова которого привели в пресс-службе.
В свою очередь, Михальчук отметил, что с 2020 года численность коллектива выросла почти в два раза – с 351 до 617 человек. Завод регулярно проводит индексацию зарплаты. Следующая запланирована на сентябрь – по отдельным специальностям оплата труда вырастет от 10 до 35%. Средняя зарплата составит около 80 тысяч рублей. Внедрена социальная программа, которая предоставляет работникам дополнительные социальные гарантии: оплата проезда, найма жилья, ДМС.
За три года новый собственник провел значительную модернизацию производства Орского завода. Введен в эксплуатацию инжиниринговый центр, где разрабатывается новое оборудование. Приобретено специализированное оснащение и транспорт, проведен капремонт производственных цехов, открыт участок дегазации вагонов-цистерн. В 2021 году на Орском вагоноремонтном заводе запустили автоматизированную линию по выпуску чистовых железнодорожных осей. За прошлый год орчане изготовили 12,1 тысячи единиц чистовых осей, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что в 2022 году выручка составила 2,9 миллиарда рублей. В этом году планируется нарастить объемы производства.
 
Оренбургская областьДенис Паслер
 
 
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