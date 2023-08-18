https://ria.ru/20230818/obstrely-1890741374.html

ВСУ за 20 минут выпустили четыре кассетных снаряда по районам Донецка

ВСУ за 20 минут выпустили четыре кассетных снаряда по районам Донецка - РИА Новости, 18.08.2023

ВСУ за 20 минут выпустили четыре кассетных снаряда по районам Донецка

Украинские войска в пятницу утром выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка,... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T07:57

2023-08-18T07:57

2023-08-18T08:12

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 07:50 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, в 6.35 было выпущено три снаряда "натовского" калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам города и четыре снаряда калибра 152 – по Никитовскому району Горловки.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230811/antonov-1889407086.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия