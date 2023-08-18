ВСУ за 20 минут выпустили четыре кассетных снаряда по районам Донецка
СЦКК: ВСУ за 20 минут выпустили четыре кассетных снаряда по районам Донецка
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкАвтомобиль, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Автомобиль, сгоревший в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром выпустили четыре кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)… 07:50 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, в 6.35 было выпущено три снаряда "натовского" калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам города и четыре снаряда калибра 152 – по Никитовскому району Горловки.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.