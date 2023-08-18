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ВСУ выпустили 12 снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили 12 снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 18.08.2023

ВСУ выпустили 12 снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска с вечера четверга выпустили 12 снарядов натовского калибра по Донецку, в том числе кассетных, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T05:08

2023-08-18T05:08

2023-08-18T05:08

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

киев

сцкк

вооруженные силы украины

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска с вечера четверга выпустили 12 снарядов натовского калибра по Донецку, в том числе кассетных, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметра (кассетный); 01.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 01.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В 3.55 ВСУ вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда такого же калибра. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, а Киевский - в северной. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район находится в юго-западной части Донецка. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230818/spetsoperatsiya-1890734805.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия