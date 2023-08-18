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Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:36 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/obstrely-1890726130.html
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 18.08.2023
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает в своем телеграм-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T00:36
2023-08-18T00:36
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает в своем телеграм-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 50 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров", - говорится в размещенном заявлении. Кроме того, на ясиноватском направлении противник совершил три обстрела из артиллерии 155 миллиметров, на светлодарском - четыре обстрела из артиллерии такого же калибра. Всего было выпущено 217 различных боеприпасов. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Светлодарск, Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка. Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов были ранены четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке. В предыдущие сутки был зафиксирован 61 обстрел со стороны украинских войск.
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР

© Фото : пресс-служба администрации СветлодарскаПоследствия обстрела Светлодарска в ДНР со стороны ВСУ
Последствия обстрела Светлодарска в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : пресс-служба администрации Светлодарска
Последствия обстрела Светлодарска в ДНР со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР, сообщает в своем телеграм-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 50 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 14 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров", - говорится в размещенном заявлении.
Кроме того, на ясиноватском направлении противник совершил три обстрела из артиллерии 155 миллиметров, на светлодарском - четыре обстрела из артиллерии такого же калибра.
Всего было выпущено 217 различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Светлодарск, Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Гольмовский, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка.
Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов были ранены четыре человека в Петровском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, а также в Еленовке.
В предыдущие сутки был зафиксирован 61 обстрел со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествияРоссия
 
 
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