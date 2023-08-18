https://ria.ru/20230818/obstrely-1890724274.html

При обстреле Донецка пострадала еще одна жительница города

При обстреле Донецка пострадала еще одна жительница города - РИА Новости, 18.08.2023

При обстреле Донецка пострадала еще одна жительница города

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T00:03

2023-08-18T00:03

2023-08-18T00:03

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg

ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в четверг в результате украинских обстрелов была ранена женщина в Еленовке в ДНР, еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 августа, по состоянию на 23.30, поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район), по улице Рубена Ибаррури ранена женщина 1987 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее в четверг представительство неоднократно сообщало об обстрелах Петровского и других районов Донецка со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230817/obstrel-1890660770.html

https://ria.ru/20230817/obstrel-1890627449.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, происшествия