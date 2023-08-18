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При обстреле Донецка пострадала еще одна жительница города
При обстреле Донецка пострадала еще одна жительница города - РИА Новости, 18.08.2023
При обстреле Донецка пострадала еще одна жительница города
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T00:03
2023-08-18T00:03
2023-08-18T00:03
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в четверг в результате украинских обстрелов была ранена женщина в Еленовке в ДНР, еще одна мирная жительница пострадала в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 августа, по состоянию на 23.30, поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район), по улице Рубена Ибаррури ранена женщина 1987 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее в четверг представительство неоднократно сообщало об обстрелах Петровского и других районов Донецка со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230817/obstrel-1890660770.html
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка пострадала еще одна жительница города
СЦКК: при обстреле Донецка пострадала еще одна жительница города