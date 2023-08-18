https://ria.ru/20230818/obstrel-1890824399.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 18.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в 13.35 (совпадает с мск - ред.) выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Киевскому району... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:47

2023-08-18T13:47

2023-08-18T14:10

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.35 (совпадает с мск - ред.) выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Киевскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.35 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Также представительство сообщило, что украинские войска с 13.40 по 13.45 выпустили в общей сложности семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.Киевский район расположен в северной части Донецка, Кировский - в юго-западной, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия