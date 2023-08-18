https://ria.ru/20230818/obraschenie-1890732181.html

Депутат обратится в органы из-за активизации ЦИПСО после взрыва в Махачкале

Депутат обратится в органы из-за активизации ЦИПСО после взрыва в Махачкале - РИА Новости, 18.08.2023

Депутат обратится в органы из-за активизации ЦИПСО после взрыва в Махачкале

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что украинские Центры информационно-психологических спецопераций (ЦИПСО) после взрыва в Махачкале... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T03:13

2023-08-18T03:13

2023-08-18T03:13

россия

махачкала

султан хамзаев

александр бортников

игорь краснов

общество

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил РИА Новости, что украинские Центры информационно-психологических спецопераций (ЦИПСО) после взрыва в Махачкале активизировали тысячи аккаунтов для дестабилизации общества, в связи с чем он подготовил обращение к директору ФСБ Александру Бортникову и генпрокурору Игорю Краснову. Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, воспламенились здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили. Погибли 35 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей. "Сегодня обращусь к генеральному прокурору РФ Краснову и директору ФСБ России Бортникову с просьбой взять на личный контроль ситуацию, происходящую в информационном пространстве Республики Дагестан", - сказал Хамзаев РИА Новости. Как заявил депутат, по информации его команды и экспертов с момента ЧП в Махачкале активизировались информационные "спящие ячейки" - боты, которые были наиболее активны при "попытке раскачать общество в период мобилизации". "На сентября 2022 года мы фиксировали более 70 тысяч подобных аккаунтов. На данный момент схожим образом людей призывают под разными социальными мотивами выйти на улицы уже с политическими лозунгами, идет активное разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, преимущественно в запрещенной в России сети Instagram*, где продолжают находиться наши земляки через VPN, или Telegram", - добавил парламентарий. По словам Хамзаева, с различных мобильных номеров телефонов дагестанское общество подверглось массированной атаке со стороны неизвестных лиц, которые прямо уговорили людей выйти на улицы. "Считаю, что крайне важно, чтобы силовые структуры выявляли и пресекали подобные факты, усилили работу в области информационной безопасности южного форпоста России. Рассчитывают на поддержку руководства силовых структур", - заключил он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230724/ssha-1885991130.html

https://ria.ru/20230606/panika-1876529095.html

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россия, махачкала, султан хамзаев, александр бортников, игорь краснов, общество