https://ria.ru/20230818/naemniki-1890789295.html

Американские наемники рассказали об ужасах, которые им устраивает Россия

Американские наемники рассказали об ужасах, которые им устраивает Россия - РИА Новости, 18.08.2023

Американские наемники рассказали об ужасах, которые им устраивает Россия

Американских наемников, воевавших на стороне ВСУ, шокировали жестокие бои и прочность российской обороны, пишет ABC News. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T11:49

2023-08-18T11:49

2023-08-18T13:22

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россия

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Американских наемников, воевавших на стороне ВСУ, шокировали жестокие бои и прочность российской обороны, пишет ABC News."Мы сражались против настоящих профессионалов", — поделились они.Один из солдат с позывным Танго рассказал, что его подразделение потеряло 85 процентов состава, а двое его товарищей погибли, когда группа попала в засаду.Другой американец признал, что они столкнулись с мощным сопротивлением со стороны российских войск.Еще один "солдат удачи", пожелавший не раскрывать свою личность, заявил, что наступательные операции, в которых он участвовал, были неорганизованными, а украинцам не хватало подготовки."Мы потеряли три "Леопарда" за один день, потому что им просто приказали ехать по минному полю", — сказал он.С 4 июня началось обещанное киевским режимом контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230727/vsu-1886608216.html

https://ria.ru/20230710/vsu-1883274751.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, нато