https://ria.ru/20230818/muzyka-1890820194.html

Мацуев проведет в Великом Новгороде творческую школу-фестиваль

Мацуев проведет в Великом Новгороде творческую школу-фестиваль - РИА Новости, 18.08.2023

Мацуев проведет в Великом Новгороде творческую школу-фестиваль

Пианист Денис Мацуев проведет в Великом Новгороде творческую школу-фестиваль для одаренных детей с 28 по 31 августа, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:36

2023-08-18T13:36

2023-08-18T13:36

культура

великий новгород

денис мацуев

джаз

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843864966_0:21:2992:1704_1920x0_80_0_0_5b432c91265a141c83278d59282fdcca.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Пианист Денис Мацуев проведет в Великом Новгороде творческую школу-фестиваль для одаренных детей с 28 по 31 августа, сообщает пресс-служба правительства региона. "Творческая школа-фестиваль "Новые имена" под руководством Дениса Мацуева пройдет в Великом Новгороде в рамках юбилейного года С.В. Рахманинова – его музыка будет звучать во всех концертных программах. Проект направлен на выявление, всестороннюю поддержку и дальнейший профессиональный рост талантливых детей", – говорится в сообщении. Уточняется, что мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда "Новые имена", который возглавляет Мацуев. Участниками станут талантливые ребята, учащиеся школ искусств региона, которые прошли отбор. Состоятся мастер-классы ведущих преподавателей страны, концерты классической и джазовой музыки. С 29 по 31 августа на сцене Новгородской областной филармонии имени Аренского состоятся три фестивальных концерта. 29 августа – концерт лауреатов Международного юношеского конкурса пианистов имени Рахманинова, солисты: Глеб Семенов, Жуй Мин, Лев Бакиров. 30 августа Российский национальный оркестр исполнит шедевры русской классической музыки. Зрителей ждет концерт с участием Дениса Мацуева и его друзей. 31 августа пройдет программа "…И классика, и джаз" – с джазовыми стандартами и импровизациями на классические темы.

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

великий новгород, денис мацуев, джаз, музыка