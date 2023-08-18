https://ria.ru/20230818/muzyka-1890820194.html
Мацуев проведет в Великом Новгороде творческую школу-фестиваль
Мацуев проведет в Великом Новгороде творческую школу-фестиваль - РИА Новости, 18.08.2023
Мацуев проведет в Великом Новгороде творческую школу-фестиваль
Пианист Денис Мацуев проведет в Великом Новгороде творческую школу-фестиваль для одаренных детей с 28 по 31 августа, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:36
2023-08-18T13:36
2023-08-18T13:36
культура
великий новгород
денис мацуев
джаз
музыка
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Пианист Денис Мацуев проведет в Великом Новгороде творческую школу-фестиваль для одаренных детей с 28 по 31 августа, сообщает пресс-служба правительства региона. "Творческая школа-фестиваль "Новые имена" под руководством Дениса Мацуева пройдет в Великом Новгороде в рамках юбилейного года С.В. Рахманинова – его музыка будет звучать во всех концертных программах. Проект направлен на выявление, всестороннюю поддержку и дальнейший профессиональный рост талантливых детей", – говорится в сообщении. Уточняется, что мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда "Новые имена", который возглавляет Мацуев. Участниками станут талантливые ребята, учащиеся школ искусств региона, которые прошли отбор. Состоятся мастер-классы ведущих преподавателей страны, концерты классической и джазовой музыки. С 29 по 31 августа на сцене Новгородской областной филармонии имени Аренского состоятся три фестивальных концерта. 29 августа – концерт лауреатов Международного юношеского конкурса пианистов имени Рахманинова, солисты: Глеб Семенов, Жуй Мин, Лев Бакиров. 30 августа Российский национальный оркестр исполнит шедевры русской классической музыки. Зрителей ждет концерт с участием Дениса Мацуева и его друзей. 31 августа пройдет программа "…И классика, и джаз" – с джазовыми стандартами и импровизациями на классические темы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великий новгород, денис мацуев, джаз, музыка
Культура, Великий Новгород, Денис Мацуев, джаз, Музыка
Мацуев проведет в Великом Новгороде творческую школу-фестиваль
Пианист Денис Мацуев проведет в Великом Новгороде творческую школу-фестиваль
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 авг - РИА Новости. Пианист Денис Мацуев проведет в Великом Новгороде творческую школу-фестиваль для одаренных детей с 28 по 31 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Творческая школа-фестиваль "Новые имена" под руководством Дениса Мацуева пройдет в Великом Новгороде в рамках юбилейного года С.В. Рахманинова – его музыка будет звучать во всех концертных программах. Проект направлен на выявление, всестороннюю поддержку и дальнейший профессиональный рост талантливых детей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда "Новые имена", который возглавляет Мацуев. Участниками станут талантливые ребята, учащиеся школ искусств региона, которые прошли отбор. Состоятся мастер-классы ведущих преподавателей страны, концерты классической и джазовой музыки.
С 29 по 31 августа на сцене Новгородской областной филармонии имени Аренского состоятся три фестивальных концерта. 29 августа – концерт лауреатов Международного юношеского конкурса пианистов имени Рахманинова, солисты: Глеб Семенов, Жуй Мин, Лев Бакиров.
30 августа Российский национальный оркестр исполнит шедевры русской классической музыки. Зрителей ждет концерт с участием Дениса Мацуева и его друзей. 31 августа пройдет программа "…И классика, и джаз" – с джазовыми стандартами и импровизациями на классические темы.