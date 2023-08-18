https://ria.ru/20230818/mus-1890922149.html

Россия запретила въезд причастному к ордеру на "арест" Путина прокурору МУС

Россия запретила въезд причастному к ордеру на "арест" Путина прокурору МУС - РИА Новости, 18.08.2023

Россия запретила въезд причастному к ордеру на "арест" Путина прокурору МУС

Москва в качестве ответной меры на политику Лондона запретила въезд Кариму Хану, причастному к выдаче ордера на арест российского руководства, заявили в пятницу РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T18:58

2023-08-18T18:58

2023-08-18T19:16

москва

россия

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры на политику Лондона запретила въезд Кариму Хану, причастному к выдаче ордера на арест российского руководства, заявили в пятницу в МИД РФ."В ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм односторонних санкций в отношении граждан нашей страны и отечественных экономоператоров, принято решение о расширении российского "стоп-листа". В частности, в список вошел британец Карим Хан, причастный к выдаче ордера на арест российского руководства. - говорится в комментарии на сайте ведомства.

https://ria.ru/20230803/arest-1888028867.html

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