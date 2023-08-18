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Россия запретила въезд причастному к ордеру на "арест" Путина прокурору МУС - РИА Новости, 18.08.2023
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18:58 18.08.2023 (обновлено: 19:16 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/mus-1890922149.html
Россия запретила въезд причастному к ордеру на "арест" Путина прокурору МУС
Россия запретила въезд причастному к ордеру на "арест" Путина прокурору МУС - РИА Новости, 18.08.2023
Россия запретила въезд причастному к ордеру на "арест" Путина прокурору МУС
Москва в качестве ответной меры на политику Лондона запретила въезд Кариму Хану, причастному к выдаче ордера на арест российского руководства, заявили в пятницу РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:58
2023-08-18T19:16
москва
россия
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры на политику Лондона запретила въезд Кариму Хану, причастному к выдаче ордера на арест российского руководства, заявили в пятницу в МИД РФ."В ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм односторонних санкций в отношении граждан нашей страны и отечественных экономоператоров, принято решение о расширении российского "стоп-листа". В частности, в список вошел британец Карим Хан, причастный к выдаче ордера на арест российского руководства. - говорится в комментарии на сайте ведомства.
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москва, россия
Москва, Россия
Россия запретила въезд причастному к ордеру на "арест" Путина прокурору МУС

Россия запретила въезд причастному к ордеру на арест Путина прокурору МУС Хану

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд
Международный уголовный суд - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Москва в качестве ответной меры на политику Лондона запретила въезд Кариму Хану, причастному к выдаче ордера на арест российского руководства, заявили в пятницу в МИД РФ.
"В ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм односторонних санкций в отношении граждан нашей страны и отечественных экономоператоров, принято решение о расширении российского "стоп-листа". В частности, в список вошел британец Карим Хан, причастный к выдаче ордера на арест российского руководства. - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Захарова назвала ордер МУС на "арест" Путина дешевеньким сценарием
3 августа, 17:29
 
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