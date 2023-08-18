https://ria.ru/20230818/mosty-1890881510.html

Первые два моста открыли в Кировской области после ремонта

Первые два моста открыли в Кировской области после ремонта - РИА Новости, 18.08.2023

Первые два моста открыли в Кировской области после ремонта

Два моста - через реки Лумпун и Пушкец – открыли после ремонта в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:24

2023-08-18T16:24

2023-08-18T16:24

кировская область

кировская область

богородский район

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг — РИА Новости. Два моста - через реки Лумпун и Пушкец – открыли после ремонта в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Мосты находятся на дороге Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни и имеют стратегическое значение – они соединяют Унинский и Богородский районы с Кировом. Мосты не ремонтировались почти 30 лет – с момента постройки – и находились в предаварийном состоянии. "Сегодня, 18 августа, комиссия приняла в эксплуатацию два моста в Унинском районе – через реки Лумпун и Пушкец. В этом году они были включены в перечень объектов, ремонтируемых в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Благодаря хорошим погодным условиям подрядчик начал работы на мостах еще весной и завершил их на два месяца раньше установленного контрактом срока (31 октября)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на время ремонта по мостам было организовано реверсивное движение. На мостах проведены ремонт и укрепление опор и пролетных строений, заменена гидроизоляция, обустроены мостовое полотно и съезды, уложено новое асфальтобетонное покрытие и сделаны новые барьеры и перила. "Мосты являются важным сооружением дорожно-транспортной инфраструктуры. Работа по ремонту мостовых сооружений по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" была начата в нашем регионе в прошлом году: отремонтировали 7 объектов. В этом году – в два раза больше – 14", - приводятся в сообщении слова министра транспорта Кировской области Алексея Петрякова.

https://ria.ru/20230802/shkoly-1887832880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кировская область, богородский район, киров