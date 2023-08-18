https://ria.ru/20230818/mosty-1890881510.html
Первые два моста открыли в Кировской области после ремонта
Первые два моста открыли в Кировской области после ремонта - РИА Новости, 18.08.2023
Первые два моста открыли в Кировской области после ремонта
Два моста - через реки Лумпун и Пушкец – открыли после ремонта в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:24
2023-08-18T16:24
2023-08-18T16:24
кировская область
кировская область
богородский район
киров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890880557_0:73:700:467_1920x0_80_0_0_e898f462209fd9e2bfe72077516a03c6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг — РИА Новости. Два моста - через реки Лумпун и Пушкец – открыли после ремонта в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Мосты находятся на дороге Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни и имеют стратегическое значение – они соединяют Унинский и Богородский районы с Кировом. Мосты не ремонтировались почти 30 лет – с момента постройки – и находились в предаварийном состоянии. "Сегодня, 18 августа, комиссия приняла в эксплуатацию два моста в Унинском районе – через реки Лумпун и Пушкец. В этом году они были включены в перечень объектов, ремонтируемых в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Благодаря хорошим погодным условиям подрядчик начал работы на мостах еще весной и завершил их на два месяца раньше установленного контрактом срока (31 октября)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на время ремонта по мостам было организовано реверсивное движение. На мостах проведены ремонт и укрепление опор и пролетных строений, заменена гидроизоляция, обустроены мостовое полотно и съезды, уложено новое асфальтобетонное покрытие и сделаны новые барьеры и перила. "Мосты являются важным сооружением дорожно-транспортной инфраструктуры. Работа по ремонту мостовых сооружений по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" была начата в нашем регионе в прошлом году: отремонтировали 7 объектов. В этом году – в два раза больше – 14", - приводятся в сообщении слова министра транспорта Кировской области Алексея Петрякова.
https://ria.ru/20230802/shkoly-1887832880.html
кировская область
богородский район
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890880557_23:0:646:467_1920x0_80_0_0_7be4250b1b1ace8a399acb3bcce4ac24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, богородский район, киров
Кировская область, Кировская область, Богородский район, Киров
Первые два моста открыли в Кировской области после ремонта
В Кировской области после ремонта открыли мосты через реки Лумпун и Пушкец
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 авг — РИА Новости.
Два моста - через реки Лумпун и Пушкец – открыли после ремонта в Кировской области, сообщает пресс-служба
правительства региона.
Мосты находятся на дороге Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни и имеют стратегическое значение – они соединяют Унинский и Богородский районы
с Кировом
. Мосты не ремонтировались почти 30 лет – с момента постройки – и находились в предаварийном состоянии.
«
"Сегодня, 18 августа, комиссия приняла в эксплуатацию два моста в Унинском районе – через реки Лумпун и Пушкец. В этом году они были включены в перечень объектов, ремонтируемых в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Благодаря хорошим погодным условиям подрядчик начал работы на мостах еще весной и завершил их на два месяца раньше установленного контрактом срока (31 октября)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на время ремонта по мостам было организовано реверсивное движение.
На мостах проведены ремонт и укрепление опор и пролетных строений, заменена гидроизоляция, обустроены мостовое полотно и съезды, уложено новое асфальтобетонное покрытие и сделаны новые барьеры и перила.
"Мосты являются важным сооружением дорожно-транспортной инфраструктуры. Работа по ремонту мостовых сооружений по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" была начата в нашем регионе в прошлом году: отремонтировали 7 объектов. В этом году – в два раза больше – 14", - приводятся в сообщении слова министра транспорта Кировской области Алексея Петрякова.
Кировские власти решают проблему с недостроенными школами