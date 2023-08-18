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Из "Москва-Сити" эвакуировали людей после звонка с угрозой - РИА Новости, 18.08.2023
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13:25 18.08.2023 (обновлено: 14:21 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/moskva-siti-1890817365.html
Из "Москва-Сити" эвакуировали людей после звонка с угрозой
Из "Москва-Сити" эвакуировали людей после звонка с угрозой - РИА Новости, 18.08.2023
Из "Москва-Сити" эвакуировали людей после звонка с угрозой
Из башен "Москва-Сити" эвакуировали людей после ложного звонка об угрозе атаки БПЛА. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:25
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происшествия
москва
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Из башен "Москва-Сити" эвакуировали людей после ложного звонка об угрозе атаки БПЛА. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы."Поступившая информация о беспилотнике не подтвердилась, никаких чрезвычайных ситуаций, включая возгораний, в "Москва-Сити" не зарегистрировано", — сказал собеседник агентства. Как рассказал один из очевидцев, около ТЦ "Афимолл" скопилось много людей и несколько автомобилей экстренных служб. При этом, по его словам, объявлений об эвакуации не слышно, паники нет.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Из "Москва-Сити" эвакуировали людей после звонка с угрозой

Из "Москва-Сити" эвакуировали людей из-за ложного звонка об угрозе атаки БПЛА

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКомплекс зданий международного делового центра "Москва-Сити"
Комплекс зданий международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Комплекс зданий международного делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Из башен "Москва-Сити" эвакуировали людей после ложного звонка об угрозе атаки БПЛА. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.
"Поступившая информация о беспилотнике не подтвердилась, никаких чрезвычайных ситуаций, включая возгораний, в "Москва-Сити" не зарегистрировано", — сказал собеседник агентства.
Как рассказал один из очевидцев, около ТЦ "Афимолл" скопилось много людей и несколько автомобилей экстренных служб. При этом, по его словам, объявлений об эвакуации не слышно, паники нет.
 
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