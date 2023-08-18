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Из "Москва-Сити" эвакуировали людей после звонка с угрозой
Из "Москва-Сити" эвакуировали людей после звонка с угрозой - РИА Новости, 18.08.2023
Из "Москва-Сити" эвакуировали людей после звонка с угрозой
Из башен "Москва-Сити" эвакуировали людей после ложного звонка об угрозе атаки БПЛА. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:25
2023-08-18T13:25
2023-08-18T14:21
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Из башен "Москва-Сити" эвакуировали людей после ложного звонка об угрозе атаки БПЛА. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы."Поступившая информация о беспилотнике не подтвердилась, никаких чрезвычайных ситуаций, включая возгораний, в "Москва-Сити" не зарегистрировано", — сказал собеседник агентства. Как рассказал один из очевидцев, около ТЦ "Афимолл" скопилось много людей и несколько автомобилей экстренных служб. При этом, по его словам, объявлений об эвакуации не слышно, паники нет.
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РИА Новости
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происшествия, москва
Из "Москва-Сити" эвакуировали людей после звонка с угрозой
Из "Москва-Сити" эвакуировали людей из-за ложного звонка об угрозе атаки БПЛА
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Из башен "Москва-Сити" эвакуировали людей после ложного звонка об угрозе атаки БПЛА. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.
"Поступившая информация о беспилотнике не подтвердилась, никаких чрезвычайных ситуаций, включая возгораний, в "Москва-Сити" не зарегистрировано", — сказал собеседник агентства.
Как рассказал один из очевидцев, около ТЦ "Афимолл" скопилось много людей и несколько автомобилей экстренных служб. При этом, по его словам, объявлений об эвакуации не слышно, паники нет.