https://ria.ru/20230818/moskva-siti-1890817365.html

Из "Москва-Сити" эвакуировали людей после звонка с угрозой

Из "Москва-Сити" эвакуировали людей после звонка с угрозой - РИА Новости, 18.08.2023

Из "Москва-Сити" эвакуировали людей после звонка с угрозой

Из башен "Москва-Сити" эвакуировали людей после ложного звонка об угрозе атаки БПЛА. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:25

2023-08-18T13:25

2023-08-18T14:21

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Из башен "Москва-Сити" эвакуировали людей после ложного звонка об угрозе атаки БПЛА. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы."Поступившая информация о беспилотнике не подтвердилась, никаких чрезвычайных ситуаций, включая возгораний, в "Москва-Сити" не зарегистрировано", — сказал собеседник агентства. Как рассказал один из очевидцев, около ТЦ "Афимолл" скопилось много людей и несколько автомобилей экстренных служб. При этом, по его словам, объявлений об эвакуации не слышно, паники нет.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва