https://ria.ru/20230818/moskva-1890703155.html

Ефимов: у города приобрели 21 тысячу "квадратов" нежилой недвижимости в ЦАО

Ефимов: у города приобрели 21 тысячу "квадратов" нежилой недвижимости в ЦАО - РИА Новости, 18.08.2023

Ефимов: у города приобрели 21 тысячу "квадратов" нежилой недвижимости в ЦАО

За первые шесть месяцев текущего года физические и юридические лица купили у Москвы 164 объекта коммерческой недвижимости в ЦАО по итогам торгов, сообщил... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T10:10

2023-08-18T10:10

2023-08-18T10:10

москва

коммерческая недвижимость

цао

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года физические и юридические лица купили у Москвы 164 объекта коммерческой недвижимости в ЦАО по итогам торгов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В первой половине этого года в Центральном административном округе горожане и предприниматели приобрели у города 164 объекта нежилого фонда общей площадью двадцать одна тысяча квадратных метров. Сумма сделок составила почти 2 миллиарда рублей, а превышение начальной цены на аукционах – около 30 %", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что в центре столицы за аналогичный период 2022 года продали 47 помещений и зданий, общая площадь которых составила 6 тысяч квадратных метров.В пресс-службе уточнили, что площадь самого крупного проданного объекта на улице Большая Грузинская составила порядка 1,6 тысячи квадратных метров, а его стоимость – свыше 36 миллионов рублей. Площадь самого маленького помещения по улице Станиславского едва превышает восемь квадратных метров. Оно было продано по цене 1,3 миллиона рублей.Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что среди всех объектов, которые были реализованы на территории центра Москвы 11 помещений расположены в зданиях-объектах культурного наследия."В Главном доме городской усадьбы начала XIX века, который расположен по адресу: Сеченовский переулок, дом 6, строение 2, реализовано помещение площадью 369,8 квадратных метров. А в пятом Доме Советов, он же "Доходный дом А. Д. Шереметева", в Романовом переулке продано помещение площадью 256 квадратных метров", – сказал Гаман.Как отметили в пресс-службе, превалирующее число объектов, которые были реализованы за первые полгода, продали с помощью вторичных способов. Публичные предложения помогли распродать 88 помещений, а благодаря продаже без объявлений цены реализовали 28 объектов.Москва – это город, в котором активно развивается сфера предпринимательства. В столице регулярно выставляется на торги разнообразное имущество, а московский инвестиционный портал служит витриной для предлагаемых объектов.Всю необходимую информацию про лоты – документы, фото, условия и форму реализации можно найти в разделе "Имущество города". Принять участие в столичных торгах можно онлайн. В электронном формате можно пройти всю процедуру от публикации до момента подписания договора.

https://ria.ru/20230816/reorganizatsiya-1890282896.html

https://ria.ru/20230817/moskva-1890465854.html

москва

цао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, коммерческая недвижимость, цао, владимир ефимов (правительство москвы)