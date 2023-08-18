Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: у города приобрели 21 тысячу "квадратов" нежилой недвижимости в ЦАО - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/moskva-1890703155.html
Ефимов: у города приобрели 21 тысячу "квадратов" нежилой недвижимости в ЦАО
Ефимов: у города приобрели 21 тысячу "квадратов" нежилой недвижимости в ЦАО - РИА Новости, 18.08.2023
Ефимов: у города приобрели 21 тысячу "квадратов" нежилой недвижимости в ЦАО
За первые шесть месяцев текущего года физические и юридические лица купили у Москвы 164 объекта коммерческой недвижимости в ЦАО по итогам торгов, сообщил... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:10
2023-08-18T10:10
москва
коммерческая недвижимость
цао
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757315_0:24:1645:949_1920x0_80_0_0_fbc41cc9ab44e85e7550328c17fb2217.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года физические и юридические лица купили у Москвы 164 объекта коммерческой недвижимости в ЦАО по итогам торгов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В первой половине этого года в Центральном административном округе горожане и предприниматели приобрели у города 164 объекта нежилого фонда общей площадью двадцать одна тысяча квадратных метров. Сумма сделок составила почти 2 миллиарда рублей, а превышение начальной цены на аукционах – около 30 %", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что в центре столицы за аналогичный период 2022 года продали 47 помещений и зданий, общая площадь которых составила 6 тысяч квадратных метров.В пресс-службе уточнили, что площадь самого крупного проданного объекта на улице Большая Грузинская составила порядка 1,6 тысячи квадратных метров, а его стоимость – свыше 36 миллионов рублей. Площадь самого маленького помещения по улице Станиславского едва превышает восемь квадратных метров. Оно было продано по цене 1,3 миллиона рублей.Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что среди всех объектов, которые были реализованы на территории центра Москвы 11 помещений расположены в зданиях-объектах культурного наследия."В Главном доме городской усадьбы начала XIX века, который расположен по адресу: Сеченовский переулок, дом 6, строение 2, реализовано помещение площадью 369,8 квадратных метров. А в пятом Доме Советов, он же "Доходный дом А. Д. Шереметева", в Романовом переулке продано помещение площадью 256 квадратных метров", – сказал Гаман.Как отметили в пресс-службе, превалирующее число объектов, которые были реализованы за первые полгода, продали с помощью вторичных способов. Публичные предложения помогли распродать 88 помещений, а благодаря продаже без объявлений цены реализовали 28 объектов.Москва – это город, в котором активно развивается сфера предпринимательства. В столице регулярно выставляется на торги разнообразное имущество, а московский инвестиционный портал служит витриной для предлагаемых объектов.Всю необходимую информацию про лоты – документы, фото, условия и форму реализации можно найти в разделе "Имущество города". Принять участие в столичных торгах можно онлайн. В электронном формате можно пройти всю процедуру от публикации до момента подписания договора.
https://ria.ru/20230816/reorganizatsiya-1890282896.html
https://ria.ru/20230817/moskva-1890465854.html
москва
цао
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757315_83:0:1546:1097_1920x0_80_0_0_259a435412303acc6f0988369939bc7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, коммерческая недвижимость, цао, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Коммерческая недвижимость, ЦАО, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: у города приобрели 21 тысячу "квадратов" нежилой недвижимости в ЦАО

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года физические и юридические лица купили у Москвы 164 объекта коммерческой недвижимости в ЦАО по итогам торгов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В первой половине этого года в Центральном административном округе горожане и предприниматели приобрели у города 164 объекта нежилого фонда общей площадью двадцать одна тысяча квадратных метров. Сумма сделок составила почти 2 миллиарда рублей, а превышение начальной цены на аукционах – около 30 %", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Ефимов: участки бывшей промзоны "Прожектор" реорганизуют по программе КРТ
16 августа, 10:10
Он добавил, что в центре столицы за аналогичный период 2022 года продали 47 помещений и зданий, общая площадь которых составила 6 тысяч квадратных метров.
В пресс-службе уточнили, что площадь самого крупного проданного объекта на улице Большая Грузинская составила порядка 1,6 тысячи квадратных метров, а его стоимость – свыше 36 миллионов рублей. Площадь самого маленького помещения по улице Станиславского едва превышает восемь квадратных метров. Оно было продано по цене 1,3 миллиона рублей.
Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что среди всех объектов, которые были реализованы на территории центра Москвы 11 помещений расположены в зданиях-объектах культурного наследия.
"В Главном доме городской усадьбы начала XIX века, который расположен по адресу: Сеченовский переулок, дом 6, строение 2, реализовано помещение площадью 369,8 квадратных метров. А в пятом Доме Советов, он же "Доходный дом А. Д. Шереметева", в Романовом переулке продано помещение площадью 256 квадратных метров", – сказал Гаман.
Как отметили в пресс-службе, превалирующее число объектов, которые были реализованы за первые полгода, продали с помощью вторичных способов. Публичные предложения помогли распродать 88 помещений, а благодаря продаже без объявлений цены реализовали 28 объектов.
Москва – это город, в котором активно развивается сфера предпринимательства. В столице регулярно выставляется на торги разнообразное имущество, а московский инвестиционный портал служит витриной для предлагаемых объектов.
Всю необходимую информацию про лоты – документы, фото, условия и форму реализации можно найти в разделе "Имущество города". Принять участие в столичных торгах можно онлайн. В электронном формате можно пройти всю процедуру от публикации до момента подписания договора.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Ефимов: Москва выдала заем на развитие экспорта производителю косметики
Вчера, 14:10
 
МоскваКоммерческая недвижимостьЦАОВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала