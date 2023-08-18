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Кишинев отреагировал на запрет Москвой въезда для молдавских чиновников - РИА Новости, 18.08.2023
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16:13 18.08.2023 (обновлено: 16:32 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/moldaviya-1890877714.html
Кишинев отреагировал на запрет Москвой въезда для молдавских чиновников
Кишинев отреагировал на запрет Москвой въезда для молдавских чиновников - РИА Новости, 18.08.2023
Кишинев отреагировал на запрет Москвой въезда для молдавских чиновников
Министерство иностранных дел Молдавии выражает сожаление в связи с решением Москвы запретить въезд в Россию для ряда официальных молдавских лиц, заявил Игорь... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:13
2023-08-18T16:32
в мире
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молдавия
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КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии выражает сожаление в связи с решением Москвы запретить въезд в Россию для ряда официальных молдавских лиц, заявил Игорь Захаров, советник по коммуникациям главы МИД республики Нику Попеску, в Telegram-канале ведомства. Ранее в пятницу МИД РФ сообщил, что Москва закрывает въезд ряду официальных лиц Молдавии в качестве асимметричной ответной меры на решение Кишинева сократить численность сотрудников загранучреждений России. &quot;Ответное решение российской стороны вызывает сожаление, российские власти не в первый раз прибегают к подобным мерам. Молдавия продолжает активно противодействовать дестабилизирующим действиям&quot;, - говорится в сообщении Захарова, опубликованном в ответ на решение российских властей.В понедельник 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями покинули Молдавию по решению молдавского МИД, связанному с сокращением штата российского диппредставительства. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" о якобы шпионских действиях России в Молдавии. Вывод о "шпионаже" был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. В МИД РФ это назвали недружественным шагом, который будет иметь последствия для двусторонних отношений и отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении консульской помощи будут снижены. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
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в мире, россия, молдавия, майя санду
В мире, Россия, Молдавия, Майя Санду
Кишинев отреагировал на запрет Москвой въезда для молдавских чиновников

МИД Молдавии сожалеет о запрете РФ на въезд официальных лиц из Кишинева

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии выражает сожаление в связи с решением Москвы запретить въезд в Россию для ряда официальных молдавских лиц, заявил Игорь Захаров, советник по коммуникациям главы МИД республики Нику Попеску, в Telegram-канале ведомства.
Ранее в пятницу МИД РФ сообщил, что Москва закрывает въезд ряду официальных лиц Молдавии в качестве асимметричной ответной меры на решение Кишинева сократить численность сотрудников загранучреждений России.
«

"Ответное решение российской стороны вызывает сожаление, российские власти не в первый раз прибегают к подобным мерам. Молдавия продолжает активно противодействовать дестабилизирующим действиям", - говорится в сообщении Захарова, опубликованном в ответ на решение российских властей.

В понедельник 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями покинули Молдавию по решению молдавского МИД, связанному с сокращением штата российского диппредставительства. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" о якобы шпионских действиях России в Молдавии. Вывод о "шпионаже" был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.
В МИД РФ это назвали недружественным шагом, который будет иметь последствия для двусторонних отношений и отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении консульской помощи будут снижены.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.
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