https://ria.ru/20230818/moldaviya-1890877714.html

Кишинев отреагировал на запрет Москвой въезда для молдавских чиновников

Кишинев отреагировал на запрет Москвой въезда для молдавских чиновников - РИА Новости, 18.08.2023

Кишинев отреагировал на запрет Москвой въезда для молдавских чиновников

Министерство иностранных дел Молдавии выражает сожаление в связи с решением Москвы запретить въезд в Россию для ряда официальных молдавских лиц, заявил Игорь... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:13

2023-08-18T16:13

2023-08-18T16:32

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россия

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майя санду

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КИШИНЕВ, 18 авг - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии выражает сожаление в связи с решением Москвы запретить въезд в Россию для ряда официальных молдавских лиц, заявил Игорь Захаров, советник по коммуникациям главы МИД республики Нику Попеску, в Telegram-канале ведомства. Ранее в пятницу МИД РФ сообщил, что Москва закрывает въезд ряду официальных лиц Молдавии в качестве асимметричной ответной меры на решение Кишинева сократить численность сотрудников загранучреждений России. "Ответное решение российской стороны вызывает сожаление, российские власти не в первый раз прибегают к подобным мерам. Молдавия продолжает активно противодействовать дестабилизирующим действиям", - говорится в сообщении Захарова, опубликованном в ответ на решение российских властей.В понедельник 45 сотрудников посольства РФ вместе с семьями покинули Молдавию по решению молдавского МИД, связанному с сокращением штата российского диппредставительства. Реакция министерства последовала после появления так называемого "расследования" о якобы шпионских действиях России в Молдавии. Вывод о "шпионаже" был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждалось, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии. В МИД РФ это назвали недружественным шагом, который будет иметь последствия для двусторонних отношений и отразится на жителях обеих стран, чьи возможности в получении консульской помощи будут снижены. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики.

https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html

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молдавия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, молдавия, майя санду