https://ria.ru/20230818/mironov-1890725467.html

Миронов предложил Шойгу уравнять соцгарантии добровольцев и военных

Миронов предложил Шойгу уравнять соцгарантии добровольцев и военных - РИА Новости, 18.08.2023

Миронов предложил Шойгу уравнять соцгарантии добровольцев и военных

Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением уравнять права и социальные... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T00:19

2023-08-18T00:19

2023-08-18T00:19

специальная военная операция на украине

сергей миронов

сергей шойгу

общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением уравнять права и социальные гарантии добровольцев и военнослужащих, письмо парламентария есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас дать поручение изучить указанные предложения и представить официальную позицию Министерства обороны Российской Федерации по данному вопросу", - написал Миронов в обращении. В письме предлагается решить проблемы, связанные с отказом в выплатах добровольцам окладов денежного содержания при награждении государственными наградами, отсутствием дополнительных выплат за участие в наступательных либо активных боевых действиях и права на получение проездных документов при следовании в отпуск и обратно. "На сегодняшний день добровольческие формирования, участвующие в специальной военной операции … – это наиболее мотивированные батальоны опытнейших бойцов и офицеров, состоящих в основном из бывших военнослужащих, в том числе ранее имевших боевой опыт. В то же время по своему правовому и социальному положению добровольцы во многом уступают военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, в связи с чем социальные права и гарантии добровольцев необходимо расширять", - отметил Миронов в письме. Он также предложил рассмотреть возможность предоставлять льготную ипотеку добровольцам при прохождении ими службы в зоне СВО в течение не менее шести месяцев, а также право приоритетного или в рамках выделенной квоты трудоустройства на государственную и муниципальную службу. "Уровень поддержки семей добровольцев по уровню защищенности также не должен отличаться от семей военнослужащих", - подчеркнул Миронов в обращении.

https://ria.ru/20230613/dobrovoltsy-1877836077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей миронов, сергей шойгу, общество, министерство обороны рф (минобороны рф)