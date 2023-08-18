https://ria.ru/20230818/mironov-1890725467.html
Миронов предложил Шойгу уравнять соцгарантии добровольцев и военных
Миронов предложил Шойгу уравнять соцгарантии добровольцев и военных - РИА Новости, 18.08.2023
Миронов предложил Шойгу уравнять соцгарантии добровольцев и военных
Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением уравнять права и социальные... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T00:19
2023-08-18T00:19
2023-08-18T00:19
специальная военная операция на украине
сергей миронов
сергей шойгу
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением уравнять права и социальные гарантии добровольцев и военнослужащих, письмо парламентария есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас дать поручение изучить указанные предложения и представить официальную позицию Министерства обороны Российской Федерации по данному вопросу", - написал Миронов в обращении. В письме предлагается решить проблемы, связанные с отказом в выплатах добровольцам окладов денежного содержания при награждении государственными наградами, отсутствием дополнительных выплат за участие в наступательных либо активных боевых действиях и права на получение проездных документов при следовании в отпуск и обратно. "На сегодняшний день добровольческие формирования, участвующие в специальной военной операции … – это наиболее мотивированные батальоны опытнейших бойцов и офицеров, состоящих в основном из бывших военнослужащих, в том числе ранее имевших боевой опыт. В то же время по своему правовому и социальному положению добровольцы во многом уступают военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, в связи с чем социальные права и гарантии добровольцев необходимо расширять", - отметил Миронов в письме. Он также предложил рассмотреть возможность предоставлять льготную ипотеку добровольцам при прохождении ими службы в зоне СВО в течение не менее шести месяцев, а также право приоритетного или в рамках выделенной квоты трудоустройства на государственную и муниципальную службу. "Уровень поддержки семей добровольцев по уровню защищенности также не должен отличаться от семей военнослужащих", - подчеркнул Миронов в обращении.
https://ria.ru/20230613/dobrovoltsy-1877836077.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей миронов, сергей шойгу, общество, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сергей Миронов, Сергей Шойгу, Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Миронов предложил Шойгу уравнять соцгарантии добровольцев и военных
Миронов предложил Шойгу уравнять права и соцгарантии добровольцев и военных
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением уравнять права и социальные гарантии добровольцев и военнослужащих, письмо парламентария есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Прошу Вас дать поручение изучить указанные предложения и представить официальную позицию Министерства обороны Российской Федерации по данному вопросу", - написал Миронов в обращении.
В письме предлагается решить проблемы, связанные с отказом в выплатах добровольцам окладов денежного содержания при награждении государственными наградами, отсутствием дополнительных выплат за участие в наступательных либо активных боевых действиях и права на получение проездных документов при следовании в отпуск и обратно.
"На сегодняшний день добровольческие формирования, участвующие в специальной военной операции … – это наиболее мотивированные батальоны опытнейших бойцов и офицеров, состоящих в основном из бывших военнослужащих, в том числе ранее имевших боевой опыт. В то же время по своему правовому и социальному положению добровольцы во многом уступают военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, в связи с чем социальные права и гарантии добровольцев необходимо расширять", - отметил Миронов в письме.
Он также предложил рассмотреть возможность предоставлять льготную ипотеку добровольцам при прохождении ими службы в зоне СВО в течение не менее шести месяцев, а также право приоритетного или в рамках выделенной квоты трудоустройства на государственную и муниципальную службу.
"Уровень поддержки семей добровольцев по уровню защищенности также не должен отличаться от семей военнослужащих", - подчеркнул Миронов в обращении.
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