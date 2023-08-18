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Они не работают. На Украине забили тревогу из-за собственной ошибки

Они не работают. На Украине забили тревогу из-за собственной ошибки - РИА Новости, 18.08.2023

Они не работают. На Украине забили тревогу из-за собственной ошибки

Установленные на пляжах Одессы противоминные сетки не выполняют защитную функцию, сообщает Vesti.ua со ссылкой на эколога Владислава Балинского. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T00:42

2023-08-18T00:42

2023-08-18T00:42

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Установленные на пляжах Одессы противоминные сетки не выполняют защитную функцию, сообщает Vesti.ua со ссылкой на эколога Владислава Балинского."Понырял на инклюзивном пляже и зафиксировал, что противоминные сетки не работают. Они запутались на большей протяженности пляжа. Хочу, чтобы меня правильно поняли, я не против, чтобы люди могли отдохнуть, а бизнес мог зарабатывать. Я против того, чтобы популизм и лоббизм бизнеса со стороны ответственных чиновников ставил под угрозу безопасность граждан", — высказался эксперт.Как сообщила ФСБ в марте прошлого года, украинские военные заминировали подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. По данным службы, для заграждений использовали около 420 мин, большая часть которых оказалась в воде.Кроме того, две мины, установленные у побережья Одессы, впоследствии заметили дрейфующими у берегов Турции и Румынии.

https://ria.ru/20230326/mina-1860712557.html

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одесса, украина, черноморск, фсб, в мире