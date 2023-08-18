https://ria.ru/20230818/metodichki-1890807244.html

Минобрнауки разослало в вузы методички по "Основам военной подготовки"

Минобрнауки разослало в вузы методички по "Основам военной подготовки" - РИА Новости, 18.08.2023

Минобрнауки разослало в вузы методички по "Основам военной подготовки"

Минобрнауки России направило в вузы методические рекомендации по модулю "Основы военной подготовки", сообщил замдиректора департамента государственной... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:37

2023-08-18T12:37

2023-08-18T12:40

россия

кубинка

форум "армия — 2023"

навигатор абитуриента

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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Минобрнауки России направило в вузы методические рекомендации по модулю "Основы военной подготовки", сообщил замдиректора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности министерства Александр Ведехин. "Модуль "Основы военной подготовки" разработан, в университеты мы его разослали, второй вопрос в том, как он на местах внедряется", - сказал Ведехин в ходе сессии "Формы и методы проведения работы по военно-профессиональной ориентации молодежи на форуме "Армия-2023". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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россия, кубинка, форум "армия — 2023", навигатор абитуриента