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Минобрнауки разослало в вузы методички по "Основам военной подготовки" - РИА Новости, 18.08.2023
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12:37 18.08.2023 (обновлено: 12:40 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/metodichki-1890807244.html
Минобрнауки разослало в вузы методички по "Основам военной подготовки"
Минобрнауки разослало в вузы методички по "Основам военной подготовки" - РИА Новости, 18.08.2023
Минобрнауки разослало в вузы методички по "Основам военной подготовки"
Минобрнауки России направило в вузы методические рекомендации по модулю "Основы военной подготовки", сообщил замдиректора департамента государственной... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:37
2023-08-18T12:40
россия
кубинка
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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Минобрнауки России направило в вузы методические рекомендации по модулю "Основы военной подготовки", сообщил замдиректора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности министерства Александр Ведехин. "Модуль "Основы военной подготовки" разработан, в университеты мы его разослали, второй вопрос в том, как он на местах внедряется", - сказал Ведехин в ходе сессии "Формы и методы проведения работы по военно-профессиональной ориентации молодежи на форуме "Армия-2023". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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россия, кубинка, форум "армия — 2023", навигатор абитуриента
Россия, Кубинка, Форум "Армия — 2023", Навигатор абитуриента
Минобрнауки разослало в вузы методички по "Основам военной подготовки"

Минобрнауки направило в вузы методички по модулю "Основы военной подготовки"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки
Вход в здание министерства образования и науки - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вход в здание министерства образования и науки. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 18 авг - РИА Новости. Минобрнауки России направило в вузы методические рекомендации по модулю "Основы военной подготовки", сообщил замдиректора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности министерства Александр Ведехин.
"Модуль "Основы военной подготовки" разработан, в университеты мы его разослали, второй вопрос в том, как он на местах внедряется", - сказал Ведехин в ходе сессии "Формы и методы проведения работы по военно-профессиональной ориентации молодежи на форуме "Армия-2023".
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Начальная военная подготовка - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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РоссияКубинкаФорум "Армия — 2023"Навигатор абитуриента
 
 
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