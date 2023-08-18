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Руденя: в медколледжах Верхневолжья будут обучать студентов-целевиков - РИА Новости, 18.08.2023
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Тверская область
 
13:09 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/medkolledzhi-1890812986.html
Руденя: в медколледжах Верхневолжья будут обучать студентов-целевиков
Руденя: в медколледжах Верхневолжья будут обучать студентов-целевиков - РИА Новости, 18.08.2023
Руденя: в медколледжах Верхневолжья будут обучать студентов-целевиков
С нового учебного года в медицинских колледжах Верхневолжья будут обучать студентов-целевиков, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:09
2023-08-18T13:09
тверская область
игорь руденя
образование - общество
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ТВЕРЬ, 18 авг – РИА Новости. С нового учебного года в медицинских колледжах Верхневолжья будут обучать студентов-целевиков, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия24 Тверь". "Принято решение для усиления кадрами первичного медицинского звена, скорой помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. В этом году по целевому набору в наши шесть медицинских колледжей хотим привлечь дополнительно более 270 человек", - сказал Руденя. По его словам, также принято решение о выплате для них повышенной стипендии – не менее 5 тысяч рублей в месяц. "Плюсом единовременная годовая выплата. Кроме того, после каждого семестра, если успешно сданы экзамены, будет назначаться повышенная стипендия. Но потом надо будет проработать несколько лет в лечебном учреждении региона. Считаю, что это очень хорошая путевка в жизнь. Мы должны бороться за кадры и, конечно, их мотивировать. Под них строятся новые учреждения", - отметил глава региона. Он сообщил, что теперь абитуриенты при поступлении в медколледжи могут заключить договор с организациями здравоохранения и муниципалитетами Тверской области, в соответствии с которым учреждения оплачивают колледжам обучение целевиков, а студенты берут на себя обязательство после получения диплома отработать в больницах Верхневолжья определенное время.
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игорь руденя, образование - общество
Тверская область, Игорь Руденя, Образование - Общество

Руденя: в медколледжах Верхневолжья будут обучать студентов-целевиков

© Фото : Правительство Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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ТВЕРЬ, 18 авг – РИА Новости. С нового учебного года в медицинских колледжах Верхневолжья будут обучать студентов-целевиков, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия24 Тверь".
"Принято решение для усиления кадрами первичного медицинского звена, скорой помощи, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. В этом году по целевому набору в наши шесть медицинских колледжей хотим привлечь дополнительно более 270 человек", - сказал Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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По его словам, также принято решение о выплате для них повышенной стипендии – не менее 5 тысяч рублей в месяц.
"Плюсом единовременная годовая выплата. Кроме того, после каждого семестра, если успешно сданы экзамены, будет назначаться повышенная стипендия. Но потом надо будет проработать несколько лет в лечебном учреждении региона. Считаю, что это очень хорошая путевка в жизнь. Мы должны бороться за кадры и, конечно, их мотивировать. Под них строятся новые учреждения", - отметил глава региона.
Он сообщил, что теперь абитуриенты при поступлении в медколледжи могут заключить договор с организациями здравоохранения и муниципалитетами Тверской области, в соответствии с которым учреждения оплачивают колледжам обучение целевиков, а студенты берут на себя обязательство после получения диплома отработать в больницах Верхневолжья определенное время.
 
Тверская областьИгорь РуденяОбразование - Общество
 
 
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