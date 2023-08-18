https://ria.ru/20230818/mattekhbaza-1890765583.html

Тверские власти укрепили маттехбазу учреждений образования

Тверские власти укрепили маттехбазу учреждений образования - РИА Новости, 18.08.2023

Тверские власти укрепили маттехбазу учреждений образования

В Тверской области в 2023 году укреплена материально-техническая база учреждений образования, подготовка к 1 сентября в целом идет по плану, сообщает... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T10:51

2023-08-18T10:51

2023-08-18T10:51

тверская область

тверь

игорь руденя

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760398624_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_085bf53099db98f4023d4414027a3cb1.jpg

ТВЕРЬ, 18 авг - РИА Новости. В Тверской области в 2023 году укреплена материально-техническая база учреждений образования, подготовка к 1 сентября в целом идет по плану, сообщает пресс-служба регионального правительства. Готовность образовательных организаций Верхневолжья к началу нового учебного года рассмотрена в четверг на заседании регионального правительства, которое провел губернатор области Игорь Руденя. "В целом подготовка к учебному году в регионе идет в соответствии с установленными планами", - сказал Руденя. Как отмечается в сообщении, в Твери в 2023 году начал работу новый детский сад "Умка" на 190 мест. В 37 дошкольных организациях на территории 24 муниципалитетов проведены ремонтные работы: обновлены кровли, фасады, окна, инженерные сети, системы безопасности, благоустроены территории. Установлено 29 уличных игровых комплексов. В 39 школах на территории 21 муниципалитета проведен ремонт спортивных залов, санитарных комнат, пищеблоков. В 15 зданиях школ ведется комплексная модернизация. Большинство из них откроют двери 1 сентября. Приводятся в порядок подъезды к школам. В этом году - возле 8 учреждений, в последующие годы программу планируется значительно расширить и в 2026 году отремонтировать уже подъезды к 95 школам. Также обеспечивается безопасность образовательных организаций: во всех школах, детских садах, колледжах и учреждениях допобразования установлены системы видеонаблюдения. Реализовано 57 проектов программы поддержки школьных инициатив и 4 проекта студенческих инициатив. Они предложены самими ребятами и направлены на создание комфортных условий для учебы, творчества, спорта и отдыха. По итогам выполнения комплекса мероприятий по подготовке учреждений к 1 сентября проведена комиссионная приемка организаций, сейчас устраняются замечания. В детские сады, школы, колледжи, организации допобразования Верхневолжья – всего свыше 1000 учреждений – 1 сентября придет 228584 детей, что на 1107 больше, чем в прошлом году. В учреждениях будет работать 20124 педагога – на 138 больше, чем в 2022 году, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230816/medkolledzhi-1890508910.html

https://ria.ru/20230804/tver-1888183439.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, образование - общество