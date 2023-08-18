https://ria.ru/20230818/mattekhbaza-1890765583.html
Тверские власти укрепили маттехбазу учреждений образования
Тверские власти укрепили маттехбазу учреждений образования - РИА Новости, 18.08.2023
Тверские власти укрепили маттехбазу учреждений образования
В Тверской области в 2023 году укреплена материально-техническая база учреждений образования, подготовка к 1 сентября в целом идет по плану, сообщает... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:51
2023-08-18T10:51
2023-08-18T10:51
тверская область
тверь
игорь руденя
образование - общество
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ТВЕРЬ, 18 авг - РИА Новости. В Тверской области в 2023 году укреплена материально-техническая база учреждений образования, подготовка к 1 сентября в целом идет по плану, сообщает пресс-служба регионального правительства. Готовность образовательных организаций Верхневолжья к началу нового учебного года рассмотрена в четверг на заседании регионального правительства, которое провел губернатор области Игорь Руденя. "В целом подготовка к учебному году в регионе идет в соответствии с установленными планами", - сказал Руденя. Как отмечается в сообщении, в Твери в 2023 году начал работу новый детский сад "Умка" на 190 мест. В 37 дошкольных организациях на территории 24 муниципалитетов проведены ремонтные работы: обновлены кровли, фасады, окна, инженерные сети, системы безопасности, благоустроены территории. Установлено 29 уличных игровых комплексов. В 39 школах на территории 21 муниципалитета проведен ремонт спортивных залов, санитарных комнат, пищеблоков. В 15 зданиях школ ведется комплексная модернизация. Большинство из них откроют двери 1 сентября. Приводятся в порядок подъезды к школам. В этом году - возле 8 учреждений, в последующие годы программу планируется значительно расширить и в 2026 году отремонтировать уже подъезды к 95 школам. Также обеспечивается безопасность образовательных организаций: во всех школах, детских садах, колледжах и учреждениях допобразования установлены системы видеонаблюдения. Реализовано 57 проектов программы поддержки школьных инициатив и 4 проекта студенческих инициатив. Они предложены самими ребятами и направлены на создание комфортных условий для учебы, творчества, спорта и отдыха. По итогам выполнения комплекса мероприятий по подготовке учреждений к 1 сентября проведена комиссионная приемка организаций, сейчас устраняются замечания. В детские сады, школы, колледжи, организации допобразования Верхневолжья – всего свыше 1000 учреждений – 1 сентября придет 228584 детей, что на 1107 больше, чем в прошлом году. В учреждениях будет работать 20124 педагога – на 138 больше, чем в 2022 году, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230816/medkolledzhi-1890508910.html
https://ria.ru/20230804/tver-1888183439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя, образование - общество
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Образование - Общество
ТВЕРЬ, 18 авг - РИА Новости. В Тверской области в 2023 году укреплена материально-техническая база учреждений образования, подготовка к 1 сентября в целом идет по плану, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Готовность образовательных организаций Верхневолжья к началу нового учебного года рассмотрена в четверг на заседании регионального правительства, которое провел губернатор области Игорь Руденя
.
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"В целом подготовка к учебному году в регионе идет в соответствии с установленными планами", - сказал Руденя.
Как отмечается в сообщении, в Твери
в 2023 году начал работу новый детский сад "Умка" на 190 мест. В 37 дошкольных организациях на территории 24 муниципалитетов проведены ремонтные работы: обновлены кровли, фасады, окна, инженерные сети, системы безопасности, благоустроены территории. Установлено 29 уличных игровых комплексов.
В 39 школах на территории 21 муниципалитета проведен ремонт спортивных залов, санитарных комнат, пищеблоков. В 15 зданиях школ ведется комплексная модернизация. Большинство из них откроют двери 1 сентября.
Приводятся в порядок подъезды к школам. В этом году - возле 8 учреждений, в последующие годы программу планируется значительно расширить и в 2026 году отремонтировать уже подъезды к 95 школам.
Также обеспечивается безопасность образовательных организаций: во всех школах, детских садах, колледжах и учреждениях допобразования установлены системы видеонаблюдения.
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Реализовано 57 проектов программы поддержки школьных инициатив и 4 проекта студенческих инициатив. Они предложены самими ребятами и направлены на создание комфортных условий для учебы, творчества, спорта и отдыха.
По итогам выполнения комплекса мероприятий по подготовке учреждений к 1 сентября проведена комиссионная приемка организаций, сейчас устраняются замечания.
В детские сады, школы, колледжи, организации допобразования Верхневолжья – всего свыше 1000 учреждений – 1 сентября придет 228584 детей, что на 1107 больше, чем в прошлом году. В учреждениях будет работать 20124 педагога – на 138 больше, чем в 2022 году, добавили в пресс-службе.