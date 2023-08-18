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СМИ: в Испании назвали ситуацию с ценами на оливковое масло критической - РИА Новости, 18.08.2023
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14:03 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/maslo-1890829894.html
СМИ: в Испании назвали ситуацию с ценами на оливковое масло критической
СМИ: в Испании назвали ситуацию с ценами на оливковое масло критической - РИА Новости, 18.08.2023
СМИ: в Испании назвали ситуацию с ценами на оливковое масло критической
Власти Испании считают критической ситуацию с продолжающимся ростом цен в стране на оливковое масло, которое является базовым элементом потребительской корзины... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:03
2023-08-18T14:03
испания
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Власти Испании считают критической ситуацию с продолжающимся ростом цен в стране на оливковое масло, которое является базовым элементом потребительской корзины среди испанцев, однако может в конечном итоге стать "продуктом для гурманов", недоступным для среднего класса, пишет газета Mundo со ссылкой на источники в испанском министерстве сельского хозяйства. Как пишет издание, ссылаясь на цены в августе в ряде супермаркетов в Испании, стоимость литровой бутылки оливкового масла первого холодного отжима составляет в среднем порядка 8,50 евро. Mundo отмечает, что цены выросли более чем на 20% по сравнению с предыдущими показателями. "Рост (цен - ред.) не останавливается... рынок считает само собой разумеющимся, что цены продолжат расти, по крайней мере, до конца года, и этой осенью цена за бутылку достигнет 10 евро", - пишет Mundo. Средние цены, еженедельно отслеживаемые министерством сельского хозяйства, показывают, что в первую неделю августа цена на оливковое масло первого холодного отжима достигла 753,63 евро за 100 кг на заводах, что представляет собой увеличение более чем на 100% по сравнению с тем же периодом 2022 года. "Ситуация является критической и беспокоит само правительство, которое опасается, что оливковое масло, которое является ключевым составляющим средиземноморской диеты и базовым элементом испанской потребительской корзины, в конечном итоге станет "продуктом для гурманов", недосягаемым для среднего класса", - пишет Mundo. По данным издания, эту информацию подтверждают источники в министерстве сельского хозяйства, которые напоминают, что несколько недель назад глава ведомства Луис Планас уже призывал обеспечить поставки оливкового масла по "разумным ценам". Согласно оценкам министерства, которые приводит Mundo, производство оливкового масла в период сельскохозяйственного 2022/2023 года составило 675 тысяч тонн, что на 54,7% меньше, чем в предыдущий период. Этот показатель значительно отстает от объемов, которые обычно производит Испания в среднем - 1,4 миллиона тонн. Как пишет издание, засуха и высокие температуры привели к худшему сельскохозяйственному году 21 века, а ожидания от следующих сезонов также неутешительны.
https://ria.ru/20230423/tseny-1867223258.html
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испания
Испания
СМИ: в Испании назвали ситуацию с ценами на оливковое масло критической

Mundo: оливковое масло из-за высокой цены может стать недоступным для испанцев

© Pixabay / stevepbОливковое масло
Оливковое масло - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Pixabay / stevepb
Оливковое масло . Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Власти Испании считают критической ситуацию с продолжающимся ростом цен в стране на оливковое масло, которое является базовым элементом потребительской корзины среди испанцев, однако может в конечном итоге стать "продуктом для гурманов", недоступным для среднего класса, пишет газета Mundo со ссылкой на источники в испанском министерстве сельского хозяйства.
Как пишет издание, ссылаясь на цены в августе в ряде супермаркетов в Испании, стоимость литровой бутылки оливкового масла первого холодного отжима составляет в среднем порядка 8,50 евро. Mundo отмечает, что цены выросли более чем на 20% по сравнению с предыдущими показателями.
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"Рост (цен - ред.) не останавливается... рынок считает само собой разумеющимся, что цены продолжат расти, по крайней мере, до конца года, и этой осенью цена за бутылку достигнет 10 евро", - пишет Mundo.
Средние цены, еженедельно отслеживаемые министерством сельского хозяйства, показывают, что в первую неделю августа цена на оливковое масло первого холодного отжима достигла 753,63 евро за 100 кг на заводах, что представляет собой увеличение более чем на 100% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
"Ситуация является критической и беспокоит само правительство, которое опасается, что оливковое масло, которое является ключевым составляющим средиземноморской диеты и базовым элементом испанской потребительской корзины, в конечном итоге станет "продуктом для гурманов", недосягаемым для среднего класса", - пишет Mundo.
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По данным издания, эту информацию подтверждают источники в министерстве сельского хозяйства, которые напоминают, что несколько недель назад глава ведомства Луис Планас уже призывал обеспечить поставки оливкового масла по "разумным ценам".
Согласно оценкам министерства, которые приводит Mundo, производство оливкового масла в период сельскохозяйственного 2022/2023 года составило 675 тысяч тонн, что на 54,7% меньше, чем в предыдущий период. Этот показатель значительно отстает от объемов, которые обычно производит Испания в среднем - 1,4 миллиона тонн. Как пишет издание, засуха и высокие температуры привели к худшему сельскохозяйственному году 21 века, а ожидания от следующих сезонов также неутешительны.
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