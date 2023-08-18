https://ria.ru/20230818/luna-1890816551.html

"Луна-25" скорректировала окололунную орбиту

"Луна-25" скорректировала окололунную орбиту - РИА Новости, 18.08.2023

"Луна-25" скорректировала окололунную орбиту

Российская межпланетная станция "Луна-25" скорректировала окололунную орбиту для подготовки к снижению и дальнейшей посадке на спутник Земли, сообщили в... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T13:22

2023-08-18T13:22

2023-08-18T13:22

наука

луна

земля

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890383599_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_0cee0da118dd9ddec50dfface2f0ea28.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская межпланетная станция "Луна-25" скорректировала окололунную орбиту для подготовки к снижению и дальнейшей посадке на спутник Земли, сообщили в Telegram-канале "Роскосмоса". "Сегодня в 09.20 московского времени двигательной установкой автоматической станции была выполнена коррекция орбиты длительностью 40 секунд. Ее цель — обеспечение наилучших условий для последующего построения предпосадочной орбиты", - говорится в сообщении. Как уточнили в госкорпорации, коррекция прошла штатно, все бортовые системы "Луны-25" работают нормально, связь со станцией устойчивая. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа, через пять дней аппарат вышел на окололунную орбиту - примерно 100 километров от поверхности небесного тела. Примерно через сутки станция опустится на эллиптическую посадочную орбиту с минимальной высотой 18 километров. Станция должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. В качестве приоритетного места посадки выбран район к северу от кратера Богуславский на видимой стороне Луны. Если по каким-то причинам сесть туда не получится, есть два резервных "аэродрома" - к юго-западу от кратера Манцини и к югу от кратера Пентланд-А. Главная цель "Луны-25" – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.

https://ria.ru/20230818/luna-1890732640.html

https://ria.ru/20230817/luna-1890672668.html

https://ria.ru/20230811/luna-25-1889352331.html

луна

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луна, земля, роскосмос