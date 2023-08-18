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"Луна-25" скорректировала окололунную орбиту - РИА Новости, 18.08.2023
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Наука
 
13:22 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/luna-1890816551.html
"Луна-25" скорректировала окололунную орбиту
"Луна-25" скорректировала окололунную орбиту - РИА Новости, 18.08.2023
"Луна-25" скорректировала окололунную орбиту
Российская межпланетная станция "Луна-25" скорректировала окололунную орбиту для подготовки к снижению и дальнейшей посадке на спутник Земли, сообщили в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:22
2023-08-18T13:22
наука
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская межпланетная станция "Луна-25" скорректировала окололунную орбиту для подготовки к снижению и дальнейшей посадке на спутник Земли, сообщили в Telegram-канале "Роскосмоса". "Сегодня в 09.20 московского времени двигательной установкой автоматической станции была выполнена коррекция орбиты длительностью 40 секунд. Ее цель — обеспечение наилучших условий для последующего построения предпосадочной орбиты", - говорится в сообщении. Как уточнили в госкорпорации, коррекция прошла штатно, все бортовые системы "Луны-25" работают нормально, связь со станцией устойчивая. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа, через пять дней аппарат вышел на окололунную орбиту - примерно 100 километров от поверхности небесного тела. Примерно через сутки станция опустится на эллиптическую посадочную орбиту с минимальной высотой 18 километров. Станция должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. В качестве приоритетного места посадки выбран район к северу от кратера Богуславский на видимой стороне Луны. Если по каким-то причинам сесть туда не получится, есть два резервных "аэродрома" - к юго-западу от кратера Манцини и к югу от кратера Пентланд-А. Главная цель "Луны-25" – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
https://ria.ru/20230818/luna-1890732640.html
https://ria.ru/20230817/luna-1890672668.html
https://ria.ru/20230811/luna-25-1889352331.html
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луна, земля, роскосмос
Наука, Луна, Земля, Роскосмос
"Луна-25" скорректировала окололунную орбиту

"Роскосмос": "Луна-25" скорректировала орбиту для подготовки к снижению

© Фото : РоскосмосФото станции "Луна-25"
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : Роскосмос
Фото станции "Луна-25"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская межпланетная станция "Луна-25" скорректировала окололунную орбиту для подготовки к снижению и дальнейшей посадке на спутник Земли, сообщили в Telegram-канале "Роскосмоса".
"Сегодня в 09.20 московского времени двигательной установкой автоматической станции была выполнена коррекция орбиты длительностью 40 секунд. Ее цель — обеспечение наилучших условий для последующего построения предпосадочной орбиты", - говорится в сообщении.
Районы для посадки станции Луна-25
Эксперт рассказал о выборе места посадки "Луны-25"
03:32
Как уточнили в госкорпорации, коррекция прошла штатно, все бортовые системы "Луны-25" работают нормально, связь со станцией устойчивая.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа, через пять дней аппарат вышел на окололунную орбиту - примерно 100 километров от поверхности небесного тела.
Примерно через сутки станция опустится на эллиптическую посадочную орбиту с минимальной высотой 18 километров.
Станция должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа.
Первый снимок лунной поверхности станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
"Луна-25" сделала первый снимок обратной стороны Луны
Вчера, 17:17
В качестве приоритетного места посадки выбран район к северу от кратера Богуславский на видимой стороне Луны. Если по каким-то причинам сесть туда не получится, есть два резервных "аэродрома" - к юго-западу от кратера Манцини и к югу от кратера Пентланд-А.
Главная цель "Луны-25" – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный. 11 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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11 августа, 02:22
 
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