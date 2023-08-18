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Путин проводит рабочую встречу с главой Верховного суда - РИА Новости, 18.08.2023
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14:01 18.08.2023 (обновлено: 14:13 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/lebedev-1890829051.html
Путин проводит рабочую встречу с главой Верховного суда
Путин проводит рабочую встречу с главой Верховного суда - РИА Новости, 18.08.2023
Путин проводит рабочую встречу с главой Верховного суда
Президент РФ Владимир Путин проводит в пятницу рабочую встречу с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым, которому недавно исполнилось 80 лет. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:01
2023-08-18T14:13
политика
россия
вячеслав лебедев
владимир путин
верховный суд рф
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит в пятницу рабочую встречу с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым, которому недавно исполнилось 80 лет.Глава государства вручил ему государственную награду.На этой неделе Лебедев отметил 80-летие. Ранее глава российского государства подписал указ о награждении Лебедева орденом Андрея Первозванного.
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политика, россия, вячеслав лебедев, владимир путин, верховный суд рф
Политика, Россия, Вячеслав Лебедев, Владимир Путин, Верховный суд РФ
Путин проводит рабочую встречу с главой Верховного суда

Путин проводит рабочую встречу с главой Верховного суда Лебедевым

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит в пятницу рабочую встречу с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым, которому недавно исполнилось 80 лет.
Глава государства вручил ему государственную награду.
На этой неделе Лебедев отметил 80-летие. Ранее глава российского государства подписал указ о награждении Лебедева орденом Андрея Первозванного.
 
ПолитикаРоссияВячеслав ЛебедевВладимир ПутинВерховный суд РФ
 
 
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