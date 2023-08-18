https://ria.ru/20230818/lebedev-1890829051.html

Путин проводит рабочую встречу с главой Верховного суда

Путин проводит рабочую встречу с главой Верховного суда - РИА Новости, 18.08.2023

Путин проводит рабочую встречу с главой Верховного суда

Президент РФ Владимир Путин проводит в пятницу рабочую встречу с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым, которому недавно исполнилось 80 лет. РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T14:01

2023-08-18T14:01

2023-08-18T14:13

политика

россия

вячеслав лебедев

владимир путин

верховный суд рф

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит в пятницу рабочую встречу с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым, которому недавно исполнилось 80 лет.Глава государства вручил ему государственную награду.На этой неделе Лебедев отметил 80-летие. Ранее глава российского государства подписал указ о награждении Лебедева орденом Андрея Первозванного.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, вячеслав лебедев, владимир путин, верховный суд рф