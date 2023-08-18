https://ria.ru/20230818/kurs-1890873877.html

Официальный курс доллара на выходные составил 93,40 рубля

Официальный курс доллара на выходные составил 93,40 рубля - РИА Новости, 18.08.2023

Официальный курс доллара на выходные составил 93,40 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, упал на 34,13 копейки - до 93,4047 рубля, курс юаня снизился на 3,3 копейки, до РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:02

2023-08-18T16:02

2023-08-18T16:04

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, упал на 34,13 копейки - до 93,4047 рубля, курс юаня снизился на 3,3 копейки, до 12,7545 рубля, курс евро - на 70,08 копейки, до 101,4802 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20230818/rubl-1890665431.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

центральный банк рф (цб рф), россия, экономика