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Официальный курс доллара на выходные составил 93,40 рубля - РИА Новости, 18.08.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
16:02 18.08.2023 (обновлено: 16:04 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/kurs-1890873877.html
Официальный курс доллара на выходные составил 93,40 рубля
Официальный курс доллара на выходные составил 93,40 рубля - РИА Новости, 18.08.2023
Официальный курс доллара на выходные составил 93,40 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, упал на 34,13 копейки - до 93,4047 рубля, курс юаня снизился на 3,3 копейки, до РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:02
2023-08-18T16:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, упал на 34,13 копейки - до 93,4047 рубля, курс юаня снизился на 3,3 копейки, до 12,7545 рубля, курс евро - на 70,08 копейки, до 101,4802 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика
Официальный курс доллара на выходные составил 93,40 рубля

Официальный курс доллара на выходные и понедельник упал до 93,40 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с курсом валют в Москве
Электронное табло с курсом валют в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Электронное табло с курсом валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, упал на 34,13 копейки - до 93,4047 рубля, курс юаня снизился на 3,3 копейки, до 12,7545 рубля, курс евро - на 70,08 копейки, до 101,4802 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
Мужчина у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономика
 
 
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