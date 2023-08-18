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Захарова: киевский режим по указанию англосаксов уничтожает православие - РИА Новости, 18.08.2023
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16:43 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/kultura-1890891597.html
Захарова: киевский режим по указанию англосаксов уничтожает православие
Захарова: киевский режим по указанию англосаксов уничтожает православие - РИА Новости, 18.08.2023
Захарова: киевский режим по указанию англосаксов уничтожает православие
Киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры, изгоняя каноническую церковь из ее обители, заявила в пятницу официальный... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:43
2023-08-18T16:43
россия
мария захарова
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры, изгоняя каноническую церковь из ее обители, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Изгоняя каноническую церковь из ее обители, киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. "Неслучайно западники продолжают цинично избегать осуждения действий своих подопечных. Международное сообщество и профильные организации также позорно молчат", - добавила она.
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россия, мария захарова
Россия, Мария Захарова
Захарова: киевский режим по указанию англосаксов уничтожает православие

Захарова: киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Министерство иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры, изгоняя каноническую церковь из ее обители, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Изгоняя каноническую церковь из ее обители, киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Неслучайно западники продолжают цинично избегать осуждения действий своих подопечных. Международное сообщество и профильные организации также позорно молчат", - добавила она.
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