https://ria.ru/20230818/kultura-1890891597.html

Захарова: киевский режим по указанию англосаксов уничтожает православие

Захарова: киевский режим по указанию англосаксов уничтожает православие - РИА Новости, 18.08.2023

Захарова: киевский режим по указанию англосаксов уничтожает православие

Киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры, изгоняя каноническую церковь из ее обители, заявила в пятницу официальный... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:43

2023-08-18T16:43

2023-08-18T16:43

россия

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры, изгоняя каноническую церковь из ее обители, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Изгоняя каноническую церковь из ее обители, киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. "Неслучайно западники продолжают цинично избегать осуждения действий своих подопечных. Международное сообщество и профильные организации также позорно молчат", - добавила она.

https://ria.ru/20230806/trezubets-1888434996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мария захарова