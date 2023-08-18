https://ria.ru/20230818/kultura-1890891597.html
Захарова: киевский режим по указанию англосаксов уничтожает православие
Захарова: киевский режим по указанию англосаксов уничтожает православие - РИА Новости, 18.08.2023
Захарова: киевский режим по указанию англосаксов уничтожает православие
Киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры, изгоняя каноническую церковь из ее обители, заявила в пятницу официальный... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T16:43
2023-08-18T16:43
2023-08-18T16:43
россия
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры, изгоняя каноническую церковь из ее обители, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Изгоняя каноническую церковь из ее обители, киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православной культуры", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. "Неслучайно западники продолжают цинично избегать осуждения действий своих подопечных. Международное сообщество и профильные организации также позорно молчат", - добавила она.
https://ria.ru/20230806/trezubets-1888434996.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_31007f3387df748e7bb5872e14963d3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова
Захарова: киевский режим по указанию англосаксов уничтожает православие
Захарова: киевский режим выполняет заказ англосаксов на уничтожение православия