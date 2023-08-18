https://ria.ru/20230818/koreya-1890862862.html

В Южной Корее хотят достичь ядерного статуса страны, показал опрос

В Южной Корее хотят достичь ядерного статуса страны, показал опрос - РИА Новости, 18.08.2023

В Южной Корее хотят достичь ядерного статуса страны, показал опрос

Половина жителей Южной Кореи поддерживает идею получения собственного ядерного оружия в ответ на разработку ядерной бомбы Пхеньяном, сторонников размещения на... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:38

2023-08-18T15:38

2023-08-18T15:39

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Половина жителей Южной Кореи поддерживает идею получения собственного ядерного оружия в ответ на разработку ядерной бомбы Пхеньяном, сторонников размещения на полуострове американского ядерного оружия в два раза меньше, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного с 4 по 27 июля Gallup Korea по заказу Института объединения и мира Сеульского университета - крупнейшего государственного вуза Республики Корея. "В отношение наиболее подходящих способов ядерного вооружения Южной Кореи 49,3% выбрали "разработку собственного ядерного оружия", что составляет наибольший процент ответов. Следом идут "размещение в Южной Корее американского тактического ядерного оружия" (23,6%), "я против обладания ядерным оружием" (17,8%) и "не знаю" (9,3%)", - говорится в пресс-релизе университета, представляющем основные результаты "Исследования восприятия объединения 2023". При этом 23,4% считают "очень вероятным" военные действия США по защите Южной Кореи в случае нанесения Северной Кореей ядерных ударов по ее территории, а 64,9% считают это относительно вероятным. 97,6% респондентов также полагают, что сотрудничество Южной Кореи с США важно для денуклеаризации КНДР. Собственные опросы Gallup Korea, с которым ознакомилось РИА Новости, показывают, что большинство южнокорейцев поддерживает обладание собственным ядерным оружием как минимум с 2013 г., когда КНДР провела третье ядерное испытание. Тем не менее, согласно международному опросу Gallup, проведенному в октябре-декабре 2022 г. среди 32 стран, Южная Корея заняла последнее место по уровню восприятия угрозы использования ядерного оружия: высокой вероятность его реального применения считали лишь 18% южнокорейцев. В прошлогоднем "Исследовании восприятия объединения" на вопрос о том, как следует развивать международное сотрудничество для осуществления ядерного разоружения Северной Кореи, полагаться на взаимодействие с Китаем и Россией призывали лишь 7,3% респондентов, в то время как сотрудничество с США и Япония выбрали 28,8%. В то же время большинство респондентов выбрали вариант "сотрудничество с международным сообществом (ООН и другие международные организации, а также международные НКО" (42,7%), а придерживаться собственной независимой линии считали необходимым 21,1%. В нынешнем году более 90% опрошенных по-прежнему полагают, что Россия и Китай не желают объединения Кореи, в то время как главным сторонником объединения являются США. Однако, большинство при этом уверено, что для объединения потребуется содействие и Китая (74,8%), и России (65,4%). Впрочем, поддержка идеи объединения в самой Южной Корее продолжает падать: его считают "очень" и "немного" необходимым 43,8% опрошенных. В то время как среди лиц с 19 до 39 лет преобладает точка зрения, что объединяться Югу с Севером не нужно, а треть всех опрошенных считает, что оно возможно не ранее, чем через 30 лет. Дружеские чувства в отношении переселенцев с Севера испытывают лишь 19% респондентов, а основной целью южнокорейской политики в отношении КНДР 64,3% называют "мирное сосуществование и установление мира на Корейском полуострове". В ежегодных опросах Института объединения и мира принимают участие 1200 южнокорейцев в возрасте от 19 лет до 74 лет. Метод опроса - личное формализованное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,8%.

https://ria.ru/20230818/vydacha-1890733782.html

https://ria.ru/20230717/koreya-1884524389.html

https://ria.ru/20230715/kitay-1884326088.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, оон, китай, россия