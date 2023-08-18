https://ria.ru/20230818/koran-1890902524.html

Муфтии поддержали идею ужесточить наказание за порчу Корана и Библии

Муфтии поддержали идею ужесточить наказание за порчу Корана и Библии - РИА Новости, 18.08.2023

Муфтии поддержали идею ужесточить наказание за порчу Корана и Библии

Главы мусульманских духовных управлений России поддержали идею депутата ГД Алексея Журавлева об ужесточении уголовного наказания за глумление над священными... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T18:25

2023-08-18T18:25

2023-08-18T18:25

религия

альбир крганов

ильдар аляутдинов

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Главы мусульманских духовных управлений России поддержали идею депутата ГД Алексея Журавлева об ужесточении уголовного наказания за глумление над священными книгами. Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"), комментируя РИА Новости случаи с сожжением Корана в Европе, призвал ввести уголовное наказание за порчу священных книг в виде десяти лет лишения свободы. По действующему законодательству статья 148 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий") предусматривает санкции в виде штрафа, принудительных работ и лишения свободы до года. "Полностью поддерживаем эту идею – она своевременная, поэтому здравая. Тот, кто покусился на Коран или Библию, тот должен хорошо подумать над тем, что сделал. Десять лет наказания вполне достаточно, чтобы проанализировать свои богомерзкие поступки", - сказал РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев. Зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов также поддержал предложение депутата. "Правильная идея, солидарен с Журавлевым. Единственное, что могу сказать: десять лет – это много. Но в целом мысль правильная. Человек уничтожает священное Писание и тем самым наносит эмоциональные и духовные увечья мусульманам, которых в мире насчитывается более 1 миллиарда человек. Любое посягательство на религиозные тексты – это признак бездуховности и деградации", - сказал Аляутдинов. Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов отметил, что священные тексты имеют глубокое духовное и религиозное значение для сотен миллионов людей по всему миру. "Сжигание или глумление над этими святынями представляет непозволительное оскорбление верующих и их права на веру и свободу исповедания. Такие действия не только противоречат законодательству России, основным принципам уважения к вере, но и могут привести к усилению религиозных конфликтов и напряженности в обществе", - считает Крганов. Он добавил, что усиление наказания в случае глумления над священными текстами является не единственным шагом в защите свободы вероисповедания и обеспечении уважения к всеобщим религиозным ценностям. "Необходима комплексная работа по профилактике таких правонарушений в обществе, а также понимание неотвратимости наказания за содеянное", - заключил Крганов.В свою очередь, зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказался иначе."Считаем, что данный вопрос урегулирован статьей 148 УК, она подлежит применению в случае осквернения священных книг традиционных религий России. Закон в светском государстве защищает не сам священный предмет, а религиозные чувства тех людей, которые его почитают. Поэтому применение статьи 148 является уместным", - сказал Кипшидзе РИА Новости.

https://ria.ru/20230818/shvetsiya-1890897805.html

https://ria.ru/20230818/aktsiya-1890845734.html

https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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альбир крганов, ильдар аляутдинов