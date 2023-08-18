Рейтинг@Mail.ru
США и Саудовская Аравия обсудили итоги консультаций по Украине - РИА Новости, 18.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/konsultatsii-1890904981.html
США и Саудовская Аравия обсудили итоги консультаций по Украине
США и Саудовская Аравия обсудили итоги консультаций по Украине - РИА Новости, 18.08.2023
США и Саудовская Аравия обсудили итоги консультаций по Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время телефонного разговора обсудили итоги прошедших в РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T17:30
2023-08-18T17:30
специальная военная операция на украине
украина
джидда
саудовская аравия
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_7a165c6a5ca3a6cbf90deafb3ba3b52a.jpg
ДОХА, 18 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время телефонного разговора обсудили итоги прошедших в Джидде консультаций по Украине, сообщил МИД Саудовской Аравии в Twitter. "Стороны затронули тему недавно прошедших в Джидде консультаций по Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил усилия Саудовской Аравии для организации недавнего приема более 40 государств в Джидде для обсуждения кризиса на Украине и поиска возможного решения его урегулирования", - отмечается в сообщении. Кроме того, стороны уделили внимание ситуации в Судане, отметив необходимость скорейшего прекращения вооруженного конфликта в этой стране, где продолжаются боевые действия между регулярной армией и "Силами быстрого реагирования". Согласно сообщению МИД, они также договорились "укрепить координацию и двустороннее сотрудничество по ряду региональных и международных проблем, в первую очередь, ради укрепления безопасности и стабильности в ближневосточном регионе". В начале августа в саудовской Джидде прошли консультации с участием глав и представителей национальных служб безопасности более 40 стран по мирному урегулированию конфликта на Украине. Россия приглашение не получила. Саудовские СМИ отмечали, что встреча носила чисто консультативный характер, чтобы обменяться мнениями по поводу возможного урегулирования конфликта на Украине. Ее участники, согласно информации Саудовского агентства новостей SPA, по итогам двухдневной встречи договорились продолжать консультации.
https://ria.ru/20230816/ukraina-1890472570.html
украина
джидда
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825216897_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_10256a29bdd3192aacb61e2ceb26cc3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, джидда, саудовская аравия, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, Украина, Джидда, Саудовская Аравия, Энтони Блинкен
США и Саудовская Аравия обсудили итоги консультаций по Украине

Блинкен и глава МИД Саудовской Аравии обсудили итоги консультаций по Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 18 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время телефонного разговора обсудили итоги прошедших в Джидде консультаций по Украине, сообщил МИД Саудовской Аравии в Twitter.
"Стороны затронули тему недавно прошедших в Джидде консультаций по Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил усилия Саудовской Аравии для организации недавнего приема более 40 государств в Джидде для обсуждения кризиса на Украине и поиска возможного решения его урегулирования", - отмечается в сообщении.
Кроме того, стороны уделили внимание ситуации в Судане, отметив необходимость скорейшего прекращения вооруженного конфликта в этой стране, где продолжаются боевые действия между регулярной армией и "Силами быстрого реагирования". Согласно сообщению МИД, они также договорились "укрепить координацию и двустороннее сотрудничество по ряду региональных и международных проблем, в первую очередь, ради укрепления безопасности и стабильности в ближневосточном регионе".
В начале августа в саудовской Джидде прошли консультации с участием глав и представителей национальных служб безопасности более 40 стран по мирному урегулированию конфликта на Украине. Россия приглашение не получила. Саудовские СМИ отмечали, что встреча носила чисто консультативный характер, чтобы обменяться мнениями по поводу возможного урегулирования конфликта на Украине. Ее участники, согласно информации Саудовского агентства новостей SPA, по итогам двухдневной встречи договорились продолжать консультации.
Сенатор Рэнд Пол на слушаниях в комитете сената по международным отношениям в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Американский сенатор заявил, что поставки оружия Украине мешают переговорам
16 августа, 18:41
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДжиддаСаудовская АравияЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала