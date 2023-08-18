https://ria.ru/20230818/konsultatsii-1890904981.html

США и Саудовская Аравия обсудили итоги консультаций по Украине

США и Саудовская Аравия обсудили итоги консультаций по Украине - РИА Новости, 18.08.2023

США и Саудовская Аравия обсудили итоги консультаций по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время телефонного разговора обсудили итоги прошедших в РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T17:30

2023-08-18T17:30

2023-08-18T17:30

специальная военная операция на украине

украина

джидда

саудовская аравия

энтони блинкен

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ДОХА, 18 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время телефонного разговора обсудили итоги прошедших в Джидде консультаций по Украине, сообщил МИД Саудовской Аравии в Twitter. "Стороны затронули тему недавно прошедших в Джидде консультаций по Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил усилия Саудовской Аравии для организации недавнего приема более 40 государств в Джидде для обсуждения кризиса на Украине и поиска возможного решения его урегулирования", - отмечается в сообщении. Кроме того, стороны уделили внимание ситуации в Судане, отметив необходимость скорейшего прекращения вооруженного конфликта в этой стране, где продолжаются боевые действия между регулярной армией и "Силами быстрого реагирования". Согласно сообщению МИД, они также договорились "укрепить координацию и двустороннее сотрудничество по ряду региональных и международных проблем, в первую очередь, ради укрепления безопасности и стабильности в ближневосточном регионе". В начале августа в саудовской Джидде прошли консультации с участием глав и представителей национальных служб безопасности более 40 стран по мирному урегулированию конфликта на Украине. Россия приглашение не получила. Саудовские СМИ отмечали, что встреча носила чисто консультативный характер, чтобы обменяться мнениями по поводу возможного урегулирования конфликта на Украине. Ее участники, согласно информации Саудовского агентства новостей SPA, по итогам двухдневной встречи договорились продолжать консультации.

https://ria.ru/20230816/ukraina-1890472570.html

украина

джидда

саудовская аравия

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украина, джидда, саудовская аравия, энтони блинкен