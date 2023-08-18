https://ria.ru/20230818/konflikt-1890732473.html
"Остановите их". Во Франции ужаснулись ситуации на Украине
"Остановите их". Во Франции ужаснулись ситуации на Украине - РИА Новости, 18.08.2023
"Остановите их". Во Франции ужаснулись ситуации на Украине
Конфликт на Украине может затянуться из-за действий Запада, написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсеть X. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T03:22
2023-08-18T03:22
2023-08-18T03:22
в мире
украина
франция
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сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине может затянуться из-за действий Запада, написал французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсеть X."Украина: надвигается призрак долгой войны" звучит во всех заголовках с самого утра. Какое напряжение! Они с самого начала делали абсолютно все, чтобы этот конфликт затянулся и приобрел всеобщий характер. Отправка оружия, миллиардов евро, отказ от мирных переговоров и так далее — давайте остановим их!" — высказался он.Филиппо неоднократно высказывался против спонсирования Киева и обвинял западных политиков в разжигании войны.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230806/lozh-1888477371.html
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в мире, украина, франция, киев, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Франция, Киев, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Остановите их". Во Франции ужаснулись ситуации на Украине
Филиппо: Запад сделал все, чтобы украинский конфликт затянулся и стал глобальным