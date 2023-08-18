https://ria.ru/20230818/kompleksy-1890758495.html
Россия начала поставки за рубеж комплексов связи для боевых кораблей
Россия начала поставки за рубеж комплексов связи для боевых кораблей - РИА Новости, 18.08.2023
Россия начала поставки за рубеж комплексов связи для боевых кораблей
"Росэлектроника" начинает поставки новейшего интегрированного комплекса связи для боевых кораблей иностранным заказчикам, сообщили в пятницу РИА Новости в... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:03
2023-08-18T10:03
2023-08-18T10:03
россия
российская электроника
ростех
экономика
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" начинает поставки новейшего интегрированного комплекса связи для боевых кораблей иностранным заказчикам, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе холдинга в пятницу. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начинает поставки за рубеж экспортного варианта интегрированного комплекса связи Р-760 для оснащения катеров и кораблей различного назначения. Аппаратура может использоваться на всех типах судов, включая боевые корабли первого ранга", - сказали в пресс-службе. Интегрированный комплекс связи Р-760, разработанный Омским НИИ приборостроения (входит в "Росэлектронику"), предназначен для ведения радиосвязи надводного корабля с береговыми командными пунктами, надводными кораблями, подводными лодками, летательными аппаратами и любыми другими внешними корреспондентами. Как отметил генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский, применение технологии программно-определяемого радио обеспечивает комплексу Р-760 практически неограниченный модернизационный ресурс. "Это позволяет улучшать тактико-технические и технико-экономические характеристики комплекса, а также создавать необходимый задел для дальнейшего развития технологий радиосвязи, что в значительной степени повышает экспортный потенциал нашей продукции. В соответствии с достигнутым соглашением мы в этом году начинаем поставки заказчикам экспортного варианта комплекса Р-760", – цитирует топ-менеджера пресс-служба. Интегрированный комплекс связи Р-760 представлен на объединенном стенде холдинга "Росэлектроника" на военно-техническом форуме "Армия-2023". РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230817/mi-35-1890654182.html
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РИА Новости
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россия, российская электроника, ростех, экономика, форум "армия — 2023"
Россия, Российская электроника, Ростех, Экономика, Форум "Армия — 2023"
Россия начала поставки за рубеж комплексов связи для боевых кораблей
Россия начала поставки за рубеж новейших комплексов связи для боевых кораблей
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" начинает поставки новейшего интегрированного комплекса связи для боевых кораблей иностранным заказчикам, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе холдинга в пятницу.
«
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" начинает поставки за рубеж экспортного варианта интегрированного комплекса связи Р-760 для оснащения катеров и кораблей различного назначения. Аппаратура может использоваться на всех типах судов, включая боевые корабли первого ранга", - сказали в пресс-службе.
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Интегрированный комплекс связи Р-760, разработанный Омским НИИ приборостроения (входит в "Росэлектронику"), предназначен для ведения радиосвязи надводного корабля с береговыми командными пунктами, надводными кораблями, подводными лодками, летательными аппаратами и любыми другими внешними корреспондентами.
Как отметил генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский, применение технологии программно-определяемого радио обеспечивает комплексу Р-760 практически неограниченный модернизационный ресурс.
«
"Это позволяет улучшать тактико-технические и технико-экономические характеристики комплекса, а также создавать необходимый задел для дальнейшего развития технологий радиосвязи, что в значительной степени повышает экспортный потенциал нашей продукции. В соответствии с достигнутым соглашением мы в этом году начинаем поставки заказчикам экспортного варианта комплекса Р-760", – цитирует топ-менеджера пресс-служба.
Интегрированный комплекс связи Р-760 представлен на объединенном стенде холдинга "Росэлектроника" на военно-техническом форуме "Армия-2023". РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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