https://ria.ru/20230818/komissiya-1890856213.html

В Польше отложили создание комиссии по "российскому влиянию"

В Польше отложили создание комиссии по "российскому влиянию" - РИА Новости, 18.08.2023

В Польше отложили создание комиссии по "российскому влиянию"

Создание комиссии по изучению "российского влияния" в Польше, закон о которой вызвал критику в отношении властей как внутри страны, так и за ее пределами,... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:21

2023-08-18T15:21

2023-08-18T15:21

анджей дуда

еврокомиссия

польша

россия

варшава

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ВАРШАВА, 18 авг – РИА Новости. Создание комиссии по изучению "российского влияния" в Польше, закон о которой вызвал критику в отношении властей как внутри страны, так и за ее пределами, отложено, сообщил в интервью агентству РАР глава парламентской юридической комиссии Марек Аст. Он пояснил, что комиссию, по всей вероятности, будет создавать уже новый состав сейма - после выборов, которые пройдут 15 октября. "Комиссия давно должна была начать свою деятельность в текущем созыве сейма, а продолжить в следующем. Но это, вероятно, останется задачей для сейма следующего созыва - соблюсти закон и создать комиссию", - сказал Аст. Он заявил, что задержка связана с тем, что оппозиция отказалась выдвигать своих кандидатов в состав комиссии. Президент Польши Анджей Дуда 5 июня подписал закон о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон сразу столкнулся с резкой критикой, как внутри Польши, так и на международной арене. Европейская комиссия 8 июня формально направила Польше письмо о запуске юридической процедуры урегулирования нарушения в связи с принятием данного нормативного акта. По мнению ЕК, данный закон нарушает принципы демократии. Дуда позже внес в закон ряд поправок. Согласно президентским поправкам, в комиссии по изучению "российского влияния" не смогут заседать парламентарии, отменены меры воздействия на тех, кого уличат в том, что действовал "под российским влиянием". В предыдущей редакции закона такие люди подпадали под запрет на выполнение функций, связанных с распоряжением государственными средствами, на срок до десяти лет. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.

https://ria.ru/20230607/polsha-1876738325.html

https://ria.ru/20230811/medvedev-1889651017.html

https://ria.ru/20230609/polsha-1877282575.html

польша

россия

варшава

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анджей дуда, еврокомиссия, польша, россия, варшава