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Календарь праздничных дней в 2024 году

Календарь праздничных дней в 2024 году - РИА Новости, 18.08.2023

Календарь праздничных дней в 2024 году

Правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни в 2024 году. Нас ждут: десятидневные новогодние каникулы (начнутся 30 декабря 2023 года); трехдневные... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:17

2023-08-18T16:17

2023-08-18T16:27

инфографика

общество

россия

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международный женский день

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Правительство РФ утвердило праздничные и выходные дни в 2024 году. Нас ждут: десятидневные новогодние каникулы (начнутся 30 декабря 2023 года); трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня и накануне 1 января 2025 года; четырехдневный отдых, связанный с Праздником Весны и Труда и Днем Победы; два выходных на День народного единства и один на День России. Производственный календарь на следующий год — в инфографике Ria.ru.

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