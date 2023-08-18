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Приставы объяснили причину изъятия картин в музее Пятигорска
Приставы объяснили причину изъятия картин в музее Пятигорска - РИА Новости, 18.08.2023
Приставы объяснили причину изъятия картин в музее Пятигорска
Судебные приставы города Пятигорска изъяли картины на пять миллионов рублей из музея "Пушкинский дом на Кавказе" из-за задолженностей, сообщила пресс-служба ГУ... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T18:32
2023-08-18T18:32
2023-08-18T18:32
культура
происшествия
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ставропольский край
пятигорск
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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ПЯТИГОРСК, 18 авг - РИА Новости. Судебные приставы города Пятигорска изъяли картины на пять миллионов рублей из музея "Пушкинский дом на Кавказе" из-за задолженностей, сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Ставропольскому краю. "На исполнении в Пятигорском городском отделе судебных приставов ГУ ФССП России по Ставропольскому краю в отношении должника Байдос Марины Филипповны находится 26 исполнительных производств. В связи с тем, что должник мер к погашению задолженности не предпринимал, сотрудники службы осуществили выход по адресу регистрации для установления имущественного положения", – сообщили в ведомстве. Как пояснили в ведомстве, согласно закону, судебные приставы были вправе наложить арест на имущество должника, а также изъять его. "Арест на имущество должника применяется для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит реализации в случае неуплаты задолженности. На основании ст. 446 ГПК РФ картины не входят в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам", – заключили в ведомстве.Ранее ряд СМИ опубликовал обвинения директора НКО "Фонд культуры и социальных инициатив "Пушкинский дом на Кавказе" Марины Байрос в адрес судебных приставов, которые, по ее словам, украли картины потомка Натальи Гончаровой-Пушкиной на сумму пять миллионов рублей в счет ее задолженности на сумму три миллиона рублей. Женщина заявила, что картины не ее собственность, а принадлежат фонду, из-за этого приставы не имели права изымать живопись.
https://ria.ru/20210215/boyarskiy-1597560640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, россия, ставропольский край, пятигорск, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Культура, Происшествия, Жилье, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
Приставы объяснили причину изъятия картин в музее Пятигорска
Приставы объяснили причину изъятия картин на 5 млн рублей в музее Пятигорска
ПЯТИГОРСК, 18 авг - РИА Новости. Судебные приставы города Пятигорска изъяли картины на пять миллионов рублей из музея "Пушкинский дом на Кавказе" из-за задолженностей, сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Ставропольскому краю.
«
"На исполнении в Пятигорском городском отделе судебных приставов ГУ ФССП России по Ставропольскому краю в отношении должника Байдос Марины Филипповны находится 26 исполнительных производств. В связи с тем, что должник мер к погашению задолженности не предпринимал, сотрудники службы осуществили выход по адресу регистрации для установления имущественного положения", – сообщили в ведомстве.
Как пояснили в ведомстве, согласно закону, судебные приставы были вправе наложить арест на имущество должника, а также изъять его.
«
"Арест на имущество должника применяется для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит реализации в случае неуплаты задолженности. На основании ст. 446 ГПК РФ картины не входят в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам", – заключили в ведомстве.
Ранее ряд СМИ опубликовал обвинения директора НКО "Фонд культуры и социальных инициатив "Пушкинский дом на Кавказе" Марины Байрос в адрес судебных приставов, которые, по ее словам, украли картины потомка Натальи Гончаровой-Пушкиной на сумму пять миллионов рублей в счет ее задолженности на сумму три миллиона рублей. Женщина заявила, что картины не ее собственность, а принадлежат фонду, из-за этого приставы не имели права изымать живопись.
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