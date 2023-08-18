https://ria.ru/20230818/iskusstvo-1890916860.html

Приставы объяснили причину изъятия картин в музее Пятигорска

Приставы объяснили причину изъятия картин в музее Пятигорска - РИА Новости, 18.08.2023

Приставы объяснили причину изъятия картин в музее Пятигорска

Судебные приставы города Пятигорска изъяли картины на пять миллионов рублей из музея "Пушкинский дом на Кавказе" из-за задолженностей, сообщила пресс-служба ГУ... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T18:32

2023-08-18T18:32

2023-08-18T18:32

культура

происшествия

жилье

россия

ставропольский край

пятигорск

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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ПЯТИГОРСК, 18 авг - РИА Новости. Судебные приставы города Пятигорска изъяли картины на пять миллионов рублей из музея "Пушкинский дом на Кавказе" из-за задолженностей, сообщила пресс-служба ГУ ФССП России по Ставропольскому краю. "На исполнении в Пятигорском городском отделе судебных приставов ГУ ФССП России по Ставропольскому краю в отношении должника Байдос Марины Филипповны находится 26 исполнительных производств. В связи с тем, что должник мер к погашению задолженности не предпринимал, сотрудники службы осуществили выход по адресу регистрации для установления имущественного положения", – сообщили в ведомстве. Как пояснили в ведомстве, согласно закону, судебные приставы были вправе наложить арест на имущество должника, а также изъять его. "Арест на имущество должника применяется для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит реализации в случае неуплаты задолженности. На основании ст. 446 ГПК РФ картины не входят в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам", – заключили в ведомстве.Ранее ряд СМИ опубликовал обвинения директора НКО "Фонд культуры и социальных инициатив "Пушкинский дом на Кавказе" Марины Байрос в адрес судебных приставов, которые, по ее словам, украли картины потомка Натальи Гончаровой-Пушкиной на сумму пять миллионов рублей в счет ее задолженности на сумму три миллиона рублей. Женщина заявила, что картины не ее собственность, а принадлежат фонду, из-за этого приставы не имели права изымать живопись.

https://ria.ru/20210215/boyarskiy-1597560640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

происшествия, жилье, россия, ставропольский край, пятигорск, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)