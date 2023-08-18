https://ria.ru/20230818/iran-1890886837.html

Иран планирует строительство новых ракет-носителей "Симорг"

Иран планирует строительство новых ракет-носителей "Симорг" - РИА Новости, 18.08.2023

Иран планирует строительство новых ракет-носителей "Симорг"

Тегеран планирует создавать новые поколения ракеты-носителя "Симорг", заявил Tasnim руководитель Географического общества вооруженных сил Ирана второй бригадный РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T16:36

2023-08-18T16:36

2023-08-18T16:36

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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Тегеран планирует создавать новые поколения ракеты-носителя "Симорг", заявил Tasnim руководитель Географического общества вооруженных сил Ирана второй бригадный генерал Маджид Фахри. "Ракета-носитель "Симорг" рассматривается в стране как ракета-носитель нового поколения, и запланировано… создание ее следующих поколений", – приводит слова Фахри агентство Tasnim. Генерал подчеркнул, что Иран входит в десятку стран, обладающих технологиями создания спутников и ракет-носителей, и уточнил, что над спутниками работают в шести университетах и ряде наукоемких компаний Исламской республики. По информации агентства IRNA, ракета-носитель "Симорг" впервые была запущена 30 декабря 2021 года на высоту 470 километров, неся на себе три исследовательских аппарата. Вес ракеты-носителя – 87 тонн, длина – 25,9 метра, скорость – до 7,5 тысячи метров в секунду. Она обладает четырьмя усовершенствованными двигателями, которые работают на жидком топливе. "Симорг" в том числе может запускать спутники весом до 250 килограмм на орбиту на высоту почти 500 километров.

https://ria.ru/20230818/armiya-1890853911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

иран, тегеран (город), в мире