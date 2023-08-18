https://ria.ru/20230818/ikona-1890831330.html
Донскую икону Божией Матери временно переместят из Третьяковки в монастырь
Донскую икону Божией Матери временно переместят из Третьяковки в монастырь - РИА Новости, 18.08.2023
Донскую икону Божией Матери временно переместят из Третьяковки в монастырь
Икону Божией Матери Донская, которая считается защитницей Отечества, переместят из Третьяковской галереи в Донской монастырь на время празднования основания... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T14:06
2023-08-18T14:06
2023-08-18T14:08
религия
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русская православная церковь
третьяковская галерея
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Икону Божией Матери Донская, которая считается защитницей Отечества, переместят из Третьяковской галереи в Донской монастырь на время празднования основания обители, икона будет доступна для поклонения с 31 августа по 2 сентября, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Русской православной церкви. "1 сентября 2023 года, в день чествования Донской иконы Божией Матери, в Москве пройдут торжества по случаю престольного праздника и 430-летия со дня основания Донского ставропигиального мужского монастыря. По сложившейся традиции, для молитвенного поклонения верующих в Донской монастырь из Государственной Третьяковской галереи будет доставлена чудотворная Донская икона Божией Матери. Принесение святыни состоится по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Министерства культуры РФ и Государственной Третьяковской галереи", - говорится в сообщении. Икона будет находиться в Большом соборе Донского монастыря с 14.00 31 августа до 10.00 2 сентября, "где перед святым образом будут совершаться молебные пения с чтением акафиста". "В день праздника (1 сентября – ред.) будут совершенны четыре божественные литургии в 00.00, 6.30, 9.30 в Большом Донском соборе и в 9.30 в храме Архангела Михаила. Как ожидается, литургию в 9.30 в Большом Донском соборе возглавит святейший патриарх Кирилл. По ее окончании будет совершен молебен у чудотворного образа", - заключили в РПЦ. По данным на сайте РПЦ, икона Божией Матери Донская XIV века предположительно принадлежит кисти преподобного Феофана Грека. После возрождения Донского монастыря была возобновлена и традиция принесения Донской иконы в стены обители для молитвенного поклонения.
https://ria.ru/20230215/evdokiya-1851244675.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, русская православная церковь, третьяковская галерея
Религия, Москва, Русская православная церковь, Третьяковская галерея
Донскую икону Божией Матери временно переместят из Третьяковки в монастырь
РПЦ: икону Божией Матери Донская временно переместят из Третьяковки в монастырь
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости.
Икону Божией Матери Донская, которая считается защитницей Отечества, переместят из Третьяковской галереи в Донской монастырь на время празднования основания обители, икона будет доступна для поклонения с 31 августа по 2 сентября, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте
Русской православной церкви.
«
"1 сентября 2023 года, в день чествования Донской иконы Божией Матери, в Москве пройдут торжества по случаю престольного праздника и 430-летия со дня основания Донского ставропигиального мужского монастыря. По сложившейся традиции, для молитвенного поклонения верующих в Донской монастырь из Государственной Третьяковской галереи будет доставлена чудотворная Донская икона Божией Матери. Принесение святыни состоится по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Министерства культуры РФ и Государственной Третьяковской галереи", - говорится в сообщении.
Икона будет находиться в Большом соборе Донского монастыря с 14.00 31 августа до 10.00 2 сентября, "где перед святым образом будут совершаться молебные пения с чтением акафиста".
"В день праздника (1 сентября – ред.) будут совершенны четыре божественные литургии в 00.00, 6.30, 9.30 в Большом Донском соборе и в 9.30 в храме Архангела Михаила. Как ожидается, литургию в 9.30 в Большом Донском соборе возглавит святейший патриарх Кирилл. По ее окончании будет совершен молебен у чудотворного образа", - заключили в РПЦ.
По данным на сайте РПЦ, икона Божией Матери Донская XIV века предположительно принадлежит кисти преподобного Феофана Грека. После возрождения Донского монастыря была возобновлена и традиция принесения Донской иконы в стены обители для молитвенного поклонения.
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