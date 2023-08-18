https://ria.ru/20230818/germaniya-1890796010.html

Непогода на юге Германии нарушила движение транспорта

Непогода на юге Германии нарушила движение транспорта - РИА Новости, 18.08.2023

Непогода на юге Германии нарушила движение транспорта

Движение поездов и городского транспорта было нарушено в четверг вечером непогодой на юге Германии, особенно пострадал баварский город Нюрнберг, сообщило... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:09

2023-08-18T12:09

2023-08-18T12:09

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германия

бавария

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение поездов и городского транспорта было нарушено в четверг вечером непогодой на юге Германии, особенно пострадал баварский город Нюрнберг, сообщило издание Zeit. Полиция и пожарные службы Нюрнберга были вынуждены провести сотни операций в связи с последствиями сильного дождя. Многие подвалы и подземные парковки оказались затоплены, а людям приходилось выбираться из своих автомобилей через окна. Движение городского трамвая было нарушено из-за затопления туннеля. "Какая сильная непогода в Нюрнберге! Наши соболезнования всем, кого она затронула. Большое спасибо всем экстренным службам, которые были на страже безопасности граждан! Пожарные команды из Нюрнберга и окрестностей сработали отлично, так же как и служба технической помощи, спасатели и полиция", - написал глава Баварии Маркус Зёдер на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Железнодорожная компания Deutsche Bahn сообщала о задержке поездов между Штутгартом и Аугсбургом на 50 минут. Экологические активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) заявили о приостановке протеста в Нюрнберге, заявив, что климатический кризис делает работу за них. Буквально днем ранее от непогоды пострадали более северные районы Германии. В частности, аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил десятки рейсов из-за сильных дождей и скопившейся воды на территории воздушной гавани.

https://ria.ru/20230802/okean-1887369407.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нюрнберг, германия, бавария