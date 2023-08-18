Непогода на юге Германии нарушила движение транспорта
Zeit: сильные дожди затопили парковки и туннели в баварском Нюрнберге
Вид на Нюрнберг. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Движение поездов и городского транспорта было нарушено в четверг вечером непогодой на юге Германии, особенно пострадал баварский город Нюрнберг, сообщило издание Zeit.
Полиция и пожарные службы Нюрнберга были вынуждены провести сотни операций в связи с последствиями сильного дождя. Многие подвалы и подземные парковки оказались затоплены, а людям приходилось выбираться из своих автомобилей через окна. Движение городского трамвая было нарушено из-за затопления туннеля.
© Кадр видео очевидцаПоследствия ливня на юге Германии
© Кадр видео очевидца
Последствия ливня на юге Германии
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"Какая сильная непогода в Нюрнберге! Наши соболезнования всем, кого она затронула. Большое спасибо всем экстренным службам, которые были на страже безопасности граждан! Пожарные команды из Нюрнберга и окрестностей сработали отлично, так же как и служба технической помощи, спасатели и полиция", - написал глава Баварии Маркус Зёдер на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).
Железнодорожная компания Deutsche Bahn сообщала о задержке поездов между Штутгартом и Аугсбургом на 50 минут.
Экологические активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) заявили о приостановке протеста в Нюрнберге, заявив, что климатический кризис делает работу за них.
Буквально днем ранее от непогоды пострадали более северные районы Германии. В частности, аэропорт Франкфурта-на-Майне отменил десятки рейсов из-за сильных дождей и скопившейся воды на территории воздушной гавани.