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Промпредприятия Липецкой области получат дополнительное финансирование - РИА Новости, 18.08.2023
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Липецкая область
 
12:58 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/finansirovanie-1890809984.html
Промпредприятия Липецкой области получат дополнительное финансирование
Промпредприятия Липецкой области получат дополнительное финансирование - РИА Новости, 18.08.2023
Промпредприятия Липецкой области получат дополнительное финансирование
Субсидия в размере 148 миллионов рублей из федерального бюджета будет направлена Фонду развития промышленности Липецкой области, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T12:58
2023-08-18T12:58
липецкая область
игорь артамонов
финансирование
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ЛИПЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Субсидия в размере 148 миллионов рублей из федерального бюджета будет направлена Фонду развития промышленности Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По словам губернатора, это позволит предприятиям региона усовершенствовать свои производственные процессы, выйти на реализацию новых видов продукции, обновить оборудование. "Работа по поддержке бизнеса в условиях санкций ведется в тесной связи с федеральным центром. Мы постоянно информируем предпринимателей об актуальных мерах поддержки", – подчеркнул Артамонов. Он напомнил, что в 2022 году Фонд получил докапитализацию более чем на один миллиард рублей, финансовую поддержку получили семь проектов на общую сумму более 300 миллионов рублей. Как отметил Артамонов, всего за шесть лет существования Фонда было профинансировано 19 проектов на общую сумму более 530 миллионов рублей. Благодаря консультационной поддержке регионального Фонда шесть крупных проектов получили федеральное финансирование в размере 1,2 миллиарда рублей.
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игорь артамонов, финансирование
Липецкая область, Игорь Артамонов, Финансирование

Промпредприятия Липецкой области получат дополнительное финансирование

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Субсидия в размере 148 миллионов рублей из федерального бюджета будет направлена Фонду развития промышленности Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, это позволит предприятиям региона усовершенствовать свои производственные процессы, выйти на реализацию новых видов продукции, обновить оборудование.
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"Работа по поддержке бизнеса в условиях санкций ведется в тесной связи с федеральным центром. Мы постоянно информируем предпринимателей об актуальных мерах поддержки", – подчеркнул Артамонов.
Он напомнил, что в 2022 году Фонд получил докапитализацию более чем на один миллиард рублей, финансовую поддержку получили семь проектов на общую сумму более 300 миллионов рублей.
Как отметил Артамонов, всего за шесть лет существования Фонда было профинансировано 19 проектов на общую сумму более 530 миллионов рублей. Благодаря консультационной поддержке регионального Фонда шесть крупных проектов получили федеральное финансирование в размере 1,2 миллиарда рублей.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновФинансирование
 
 
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