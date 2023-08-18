https://ria.ru/20230818/finansirovanie-1890809984.html

Промпредприятия Липецкой области получат дополнительное финансирование

Промпредприятия Липецкой области получат дополнительное финансирование - РИА Новости, 18.08.2023

Промпредприятия Липецкой области получат дополнительное финансирование

Субсидия в размере 148 миллионов рублей из федерального бюджета будет направлена Фонду развития промышленности Липецкой области, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T12:58

2023-08-18T12:58

2023-08-18T12:58

липецкая область

игорь артамонов

финансирование

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ЛИПЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Субсидия в размере 148 миллионов рублей из федерального бюджета будет направлена Фонду развития промышленности Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По словам губернатора, это позволит предприятиям региона усовершенствовать свои производственные процессы, выйти на реализацию новых видов продукции, обновить оборудование. "Работа по поддержке бизнеса в условиях санкций ведется в тесной связи с федеральным центром. Мы постоянно информируем предпринимателей об актуальных мерах поддержки", – подчеркнул Артамонов. Он напомнил, что в 2022 году Фонд получил докапитализацию более чем на один миллиард рублей, финансовую поддержку получили семь проектов на общую сумму более 300 миллионов рублей. Как отметил Артамонов, всего за шесть лет существования Фонда было профинансировано 19 проектов на общую сумму более 530 миллионов рублей. Благодаря консультационной поддержке регионального Фонда шесть крупных проектов получили федеральное финансирование в размере 1,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230816/gospodderzhka-1890447825.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, финансирование