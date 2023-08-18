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Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 18.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 18.08.2023 (обновлено: 10:30 18.08.2023)
https://ria.ru/20230818/donetsk-1890762131.html
Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 18.08.2023
Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка за 10 минут, сообщили в пятницу в Telegram-канале... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T10:27
2023-08-18T10:30
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка за 10 минут, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)... 10:20 – населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Донецку

ВСУ выпустили пять кассетных снарядов по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки украинского снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка за 10 минут, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)... 10:20 – населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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