https://ria.ru/20230818/donetsk-1890762131.html

Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Донецку - РИА Новости, 18.08.2023

Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка за 10 минут, сообщили в пятницу в Telegram-канале... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T10:27

2023-08-18T10:27

2023-08-18T10:30

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ДОНЕЦК, 18 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка за 10 минут, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)... 10:20 – населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины