https://ria.ru/20230818/donbass-1890853750.html

В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей

В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 18.08.2023

В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей

Не менее семи мирных жителей погибли, 33 получили ранения, включая двоих детей, с 11 по 17 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:16

2023-08-18T15:16

2023-08-18T15:16

происшествия

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Не менее семи мирных жителей погибли, 33 получили ранения, включая двоих детей, с 11 по 17 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой на сайте. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 11 по 17 августа погибли семь человек. Число пострадавших за указанный период составило 33, включая двоих детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9014 человек, в том числе 229 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 589, среди них 803 ребенка.

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, дарья морозова