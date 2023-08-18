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В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 18.08.2023
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей
Не менее семи мирных жителей погибли, 33 получили ранения, включая двоих детей, с 11 по 17 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:16
2023-08-18T15:16
2023-08-18T15:16
происшествия
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Не менее семи мирных жителей погибли, 33 получили ранения, включая двоих детей, с 11 по 17 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой на сайте. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 11 по 17 августа погибли семь человек. Число пострадавших за указанный период составило 33, включая двоих детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9014 человек, в том числе 229 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 589, среди них 803 ребенка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей
В ДНР за неделю семь мирных жителей погибли и 33 получили ранения