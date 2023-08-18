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В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 18.08.2023
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15:16 18.08.2023
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В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей - РИА Новости, 18.08.2023
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей
Не менее семи мирных жителей погибли, 33 получили ранения, включая двоих детей, с 11 по 17 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат... РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T15:16
2023-08-18T15:16
происшествия
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Не менее семи мирных жителей погибли, 33 получили ранения, включая двоих детей, с 11 по 17 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой на сайте. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 11 по 17 августа погибли семь человек. Число пострадавших за указанный период составило 33, включая двоих детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9014 человек, в том числе 229 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 589, среди них 803 ребенка.
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происшествия, донецкая народная республика, украина, дарья морозова
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова
В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей

В ДНР за неделю семь мирных жителей погибли и 33 получили ранения

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Не менее семи мирных жителей погибли, 33 получили ранения, включая двоих детей, с 11 по 17 августа в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой на сайте.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 11 по 17 августа погибли семь человек. Число пострадавших за указанный период составило 33, включая двоих детей.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9014 человек, в том числе 229 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 589, среди них 803 ребенка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2023Посмотреть
 
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