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В ДНР рассказали о тактике ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 18.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:34 18.08.2023
https://ria.ru/20230818/donbass-1890819870.html
В ДНР рассказали о тактике ВСУ на Угледарском направлении
В ДНР рассказали о тактике ВСУ на Угледарском направлении - РИА Новости, 18.08.2023
В ДНР рассказали о тактике ВСУ на Угледарском направлении
Первого канала. РИА Новости, 18.08.2023
2023-08-18T13:34
2023-08-18T13:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска, перебрасывая силы с других направлений, пытаются выйти на фланги Угледарского направления, но у них это не получается, сообщил в пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала. По его словам, самым горячим отрезком Угледарского направления и более известным сейчас стал район Урожайного, где "идут серьезные бои". &quot;Урожайное, и там есть еще несколько населенных пунктов менее значительных, где противник пытается выйти на фланги угледарского направления, но пока этого у него не получается ввиду того, что он растягивает силы. И попытка выйти на фланги угледарского направления съедает силы с других направлений, то есть они вынуждены были перебрасывать туда часть сил и средств, оголяя какие-то другие направления, видимо, в попытке там сделать какой-то прорыв, сделать картинку&quot;, - сказал Гагин.По его мнению, такое растягивание сил Киевом приводит негативным для украинских сил последствиям, в частности участились случаи дезертирства в рядах ВСУ. "Если брать Авдеевку, то там сейчас мы двигаемся вперед, как и раньше, но достаточно медленно, экономя свои силы и средства… На севере, если брать выше, на Купянском направлении, у нас определенные успехи… Там успехи достаточно серьезные – там как раз мы берем укрепрайоны, уничтожаем противника в достаточно большом количестве, что в принципе сейчас происходит на всей линии фронта", - добавил Гагин.
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
В ДНР рассказали о тактике ВСУ на Угледарском направлении

Гагин: ВСУ тщетно пытаются выйти на фланги Угледарского направления

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска, перебрасывая силы с других направлений, пытаются выйти на фланги Угледарского направления, но у них это не получается, сообщил в пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала.
По его словам, самым горячим отрезком Угледарского направления и более известным сейчас стал район Урожайного, где "идут серьезные бои".
«

"Урожайное, и там есть еще несколько населенных пунктов менее значительных, где противник пытается выйти на фланги угледарского направления, но пока этого у него не получается ввиду того, что он растягивает силы. И попытка выйти на фланги угледарского направления съедает силы с других направлений, то есть они вынуждены были перебрасывать туда часть сил и средств, оголяя какие-то другие направления, видимо, в попытке там сделать какой-то прорыв, сделать картинку", - сказал Гагин.

По его мнению, такое растягивание сил Киевом приводит негативным для украинских сил последствиям, в частности участились случаи дезертирства в рядах ВСУ.
"Если брать Авдеевку, то там сейчас мы двигаемся вперед, как и раньше, но достаточно медленно, экономя свои силы и средства… На севере, если брать выше, на Купянском направлении, у нас определенные успехи… Там успехи достаточно серьезные – там как раз мы берем укрепрайоны, уничтожаем противника в достаточно большом количестве, что в принципе сейчас происходит на всей линии фронта", - добавил Гагин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинВооруженные силы Украины
 
 
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