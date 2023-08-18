В ДНР рассказали о тактике ВСУ на Угледарском направлении
Гагин: ВСУ тщетно пытаются выйти на фланги Угледарского направления
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинские войска, перебрасывая силы с других направлений, пытаются выйти на фланги Угледарского направления, но у них это не получается, сообщил в пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала.
По его словам, самым горячим отрезком Угледарского направления и более известным сейчас стал район Урожайного, где "идут серьезные бои".
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"Урожайное, и там есть еще несколько населенных пунктов менее значительных, где противник пытается выйти на фланги угледарского направления, но пока этого у него не получается ввиду того, что он растягивает силы. И попытка выйти на фланги угледарского направления съедает силы с других направлений, то есть они вынуждены были перебрасывать туда часть сил и средств, оголяя какие-то другие направления, видимо, в попытке там сделать какой-то прорыв, сделать картинку", - сказал Гагин.
По его мнению, такое растягивание сил Киевом приводит негативным для украинских сил последствиям, в частности участились случаи дезертирства в рядах ВСУ.
"Если брать Авдеевку, то там сейчас мы двигаемся вперед, как и раньше, но достаточно медленно, экономя свои силы и средства… На севере, если брать выше, на Купянском направлении, у нас определенные успехи… Там успехи достаточно серьезные – там как раз мы берем укрепрайоны, уничтожаем противника в достаточно большом количестве, что в принципе сейчас происходит на всей линии фронта", - добавил Гагин.